„Z toho v 69 případech byl zajištěn nákup potravin, donáška a vyzvednutí léků a dobití kreditu. Patnácti volajícím byla donesena rouška a ostatním občanům - 109 telefonátů - byly poskytnuty informace či zprostředkována další pomoc,“ okomentovali představitelé města, na co se lidé nejčastěji ptali.

Linka pomoci je v provozu od pondělí do neděle od 8 do 17 hodin. „Pomoc je určena zejména seniorům, osobám zdravotně postiženým, samoživitelům v nouzi a dalším občanům města Kolína, kteří si jinak nemohou tyto služby zajistit,“ uvedli představitelé města. Pokud potřebujete tedy s něčím pomoci a nemáte se na koho obrátit, můžete využít dobrovolníků přes linku pomoci na čísle 721 952 438.

Pokud chcete naopak pomoci vy, můžete pro to využít nově založeného transparentního účtu. Ten založila kolínská radnice; chce pomáhat v boji proti koronaviru, ale jak dodává, bez pomoci dobrovolníků, firem a spolků by to nešlo.

„Město proto zareagovalo na podněty firem i jednotlivců, kteří chtěli na vzniklé náklady přispět. Transparentní účet má číslo 6957372/0800 a je možné na něj jakoukoliv finanční částku věnovat. Finance budou striktně určeny na náklady spojené s krizovou situací,“ uvedlo vedení města.