Na víkend počasí vykouzlilo slunečno, v pondělí a úterý si řada lidí tradičně i v dnešní době bere před státním svátkem dovolenou a vyrazí do přírody. Pro leckoho je to jediná možnost, jak se v době nouzového stavu dostat třeba s dětmi ze čtyř stěn.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Že by se ale do výletních lokalit nahrnuly zástupy nedodržující protiepidemická opatření, to se podle starostů i strážníků nedělo. „Je vesměs klid, hospody zavřené tak, jak mají, vydávají přes okénka, v obchodech klid, žádné vážné problémy jsme neřešili. Opravdu jen jednotlivosti typu jednoho cestujícího, který na nádraží neměl roušku,“ shrnul ředitel kolínské městské policie Viktor Prokeš.