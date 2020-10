Lidé v Plaňanech o rozrůstání svého městyse příliš nestojí

Jak se lidem žije v Plaňanech? Na to a další záležitosti se jich radnice ptala od července do září prostřednictvím dotazníkového šetření. Celé tři čtvrtiny respondentů odpovědělo, že s městysem jako místem pro život je spokojená. Co do mezilidských vztahů už vyšly výsledky o něco hůře, spokojeno je jen 60 procent, 33 procent odpovědělo nespokojen a sedm procent uvedlo, že je jim to jedno.

Městys Plaňany. | Foto: DENÍK/Michal Bílek