Na rekonstrukci kanalizace v Lipanské ulici a následné opravy povrchu vozovky, chodníků a osvětlení se počítá s náklady sedm milionů korun, na rekonstrukci Kolínské ulice pak s částkou 5,2 milionu korun.

Třetí plánovanou rekonstrukcí je pokračování v další části sídliště, v ulici Na Magistrále. Tam by kompletní oprava měla stát 11 milionů korun.

Nového chodníku se dočkají chodci také v Žižkově ulici u gymnázia. Radnice tam kromě rekonstrukce chodníku plánuje například i úpravu parčíku kolem Masarykovy sochy, vysazení zeleně nebo instalaci laviček. Rozpočet počítá s osmi miliony korun. Stejně jako u dalších akcí je ale možné, že ve veřejné soutěži nabídnou firmy nižší cenu.

Další chodníky se budou opravovat na Šťáralce a v Zibohlavech, deset milionů má padnout na vybudování a úpravy chodníku a komunikace k nové sportovní hale v Borkách.

Právě opravy silnic a chodníků byly nejčastějšími podněty, kterými lidé přispěli v adventním čase do bedny přání pod vánočním stromem na Karlově náměstí. Patřila mezi ně také oprava ulice Královská cesta, rozbitého úseku od restaurace U Červených až k Polepské ulici. Do královské jízdy tam mají řidiči opravdu hodně daleko. A chodci jsou na tom podobně. Pokračují sice přípravy projektu, v letošním rozpočtu ale rekonstrukce Královské cesty není.

„Měla by být hotová v příštím roce, včetně opravy chodníků,“ uvedl starosta Kašpar. Až se průtah, s nímž Královská cesta sousedí, převede do majetku města, mohla by se Královská cesta stát jednou z ulic, které se následně znovu otevřou směrem do průtahu. Dokonce existuje i varianta, že by se v této lokalitě vybudoval kruhový objezd.