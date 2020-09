Pro volební účely poslouží poměrně velké parkoviště uvnitř areálu. „To se samozřejmě v dané dny vyparkuje,“ připomněl starosta Michael Kašpar. „Je tam jeden vjezd a jeden výjezd, to nám přišlo jako výhodné,“ poznamenal. Kolik lidí tuto možnost využije, lze podle jeho slov těžko odhadnout. Zdálo by se, že jich nebude mnoho, že se zhoršující se epidemickou situací a s přibývajícím počtem osob v karanténě i infikovaných se to může změnit.

„Stanoviště bude uzpůsobeno pro průjezd motorového vozidla, jeho vybavení zajistí armáda. Z auta bude možné v areálu pivovaru hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin, tedy již 30. září. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR pak 7. října,“ upřesnila mluvčí radnice Šárka Hrubá. Osoby, pro které je hlasování z auta určeno, stanovuje krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Speciální volební komise pak bude složená ze tří vojáků a zapisovatele, kterého jmenuje krajský úřad.

Ne každý, kdo se v době voleb ocitne v karanténě, má samozřejmě možnost dojet si autem například z opačného konce okresu hlasovat do Kolína. Pro tyto účely budou sloužit zvláštní přenosné volební schránky. Občan může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin, tedy do 1. října, v případě konání druhého kola voleb do senátu pak do 8. října oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise.

„Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů,“ upřesnila Šárka Hrubá. Toto hlasování bude probíhat od pátku 2. října od 7 hodin do soboty 3. října 14 hodin, v druhém kole voleb do senátu od 9. do 10. října v témže čase.

Odevzdat svůj hlas v blížících se volbách budou moci i obyvatelé pobytových zařízení sociálních služeb, tedy především domovů pro seniory, i přesto, že dojde kvůli koronaviru k jejich uzavření. V takovém případě bude kraj do domovů vysílat speciální komisi pro hlasování. Bude se tak dít od čtvrtka 1. října od 7 hodin (v případě konání druhého kola voleb do senátu od 8. října) do pátku 2. října do 18 hodin (v případě druhého kola voleb do senátu do pátku 9. října).