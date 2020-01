Lidé si přáli kavárnu na ostrově i most

/FOTOGALERIE/ Jedním z přibližně 130 vzkazů, které lidé vhodili radnici do bedny přání, byl i podnět na vznik kavárny na Kmochově ostrově. Jak uvedl starosta Michael Kašpar, už se připravuje, i když nebude přímo na Kmochově ostrově, ale v místech za lávkou. Totéž by se dalo říct i o přání napojit zaslepené ulice do Jaselské ulice, tedy do průtahu městem.

Z otevření vánoční bedny přání občanů Kolína. | Foto: DENÍK/Michal Bílek