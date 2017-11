Lidé jsou pro výstavbu marketu

Kolín - Pomýšlela na umístění v první desítce, možná i výš. Nakonec se Jana Czeczinkarová na mistrovství Evropy v cyklokrosu musela spokojit s dvanáctou příčkou. Dalším hostem on-line rozhovoru Kolínského deníku je dvacetiletá závodnice, která ve své kariéře získala mistrovský titul na horských kolech a dva bronzy na ME do 23 let v cyklokrosu. Na vaše dotazy bude odpovídat ve čtvrtek 9. listopadu od 10 do 11 hodin.