Letos vedou jednoduché šaty i úprava vlasů

Kolínsko – Plesová sezona roku začíná. Řeší ji především dámy, které si rády oblečou slavnostní róbu a na hlavě si nechají za pomoci své, kamarádek nebo kadeřnice vytvořit všední i nevšední účes.

Ilustrační foto.

Jaké vedou v tomto roce účesy? Podle kadeřnice Anety Dvořáčkové budou převažovat v této plesové sezoně hlavně účesy jednoduché. „V posledních letech převládají hlavně účesy jednoduché. Pokud má žena svoje vlasy dlouhé, někdy si je nechá volně rozpuštěné, nebo si navlní jen konečky vlasů,“ řekla kadeřnice Aneta Dvořáčková. Dalším trendem jsou vyčesané drdoly. „K těm většinou volí dámy výrazné šperky,“ dodala.

Podle ní již nejsou moc v kurzu vlnité vlasy. „Některým dámám tyto účesy moc nelichotí, mně osobně se také moc nelíbí. Někdy tomu říkáme, že má dáma účes takzvaně na pudla,“ upřesňuje. Jednoduchost v účesu volí i dámy s kratšími vlasy. „Většinou si opět navlní pouze konečky, nebo nechávají rozpuštěné a zvolí do vlasů například nějaký výraznější melír,“ dodala.

Kadeřnice Aneta Veselá dodala, že většinou přichází zákaznice již s nějakou představou, co by si přáli učesat. „Představu pak společně poupravíme podle typu a kvality vlasů a tvaru obličeje,“ řekla Aneta Veselá s tím, že svým zákaznicím také doporučuje ozdobu do vlasů, kterou mohou být například živé květy.

Podle Anety Veselé je prý v kurzu nedbalá elegance a in jsou také splétané prvky do účesu. Nechat prý sem tam volný pramínek vlasů také není na škodu.

Také šaty prý dívky a ženy na plesy volí spíše jednoduché, splývavé. Svými slovy to potvrdila Helena Blažková, která vlastní půjčovnu šatů. „Samozřejmě záleží také na typu ženy, ale většinou si na klasické plesy volí splývavé šaty v pastelových barvách,“ řekla s tím, že mezi nejoblíbenější patří lososová a meruňková. Ženy podle ní mají ve velké míře zájem o šaty na ramínka a oblíbené jsou také tylové sukně.

Co se týče úpravy nehtů, hledávají podle manikérek ženy určitý trend. Většinou si nechají udělat takovou manikúru, která se jim líbí. “Záleží na klientce, co se jí líbí. Že by byly doslova trendy v manikúře, říct nemůžu. Stále je žádaná francie, nude i rudé odstíny,” řekla bývalá manikérka Radka Šnajdrová.

Letošní hit v líčení je jasný. Nic by se nemělo přehánět a ženy i dívky by měly dbát na přirozenost. Trendem této sezóny je přirozenost. “Vždy samozřejmě záleží na typu obličeje, ale doporučuji převážně přirozený make up. Oční linky obecně zmenšují oči, proto sama dávám přednost očním stínům, a doporučuji je i klientkám. V tuto chvíli jsou trendy hnědé a šedivé odstíny. Vše by mělo být přirozené,” říká majitelka kosmetického studia Vitalija Holejšovská. V módě podle jejích slov není určitě konturování.