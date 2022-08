Opravuje se například most přes říčku Šemberu na hlavním tahu z Kolína do Prahy nedaleko Českého Brodu. Jezdí se kyvadlově po provizorním mostku vedle staveniště. Hotovo by mělo být do 6. září.

Pokračují také práce na rekonstrukci Nového mostu v Kolíně, komunikace je uzavřená pro těžká nákladní vozidla, osobní auta a autobusy jezdí po opravené polovině mostu. S ukončením prací se počítá 31. října.

Stavba vodovodu

Další opravovaný most je u Mochova na Praze – východ. Zde je silnice kompletně uzavřená, objížďka vede přes Vykáň, Vyšehořovice a Nehvizdy. Práce potrvají do poloviny prosince. Kvůli havarijnímu stavu je uzavřen také most přes Cidlinu v obci Lučice u Chlumce nad Cidlinou. Hned o kousek dál, v katastru obce Nové Město, je most uzavřen do konce října.

Oprava Třídvorské se odložila kvůli Novému mostu, teď je ve hře most v Týnci

V obcích Lošany a Lošánky se staví vodovod, do konce srpna je tam neprůjezdných několik silnic. Kvůli rekonstrukci plynovodu budou od 8. srpna do 30. září úplně uzavřeny ulice Pod Hájem, Za Pilou, Sportovní a Kounická v Českém Brodě.

Výjezd přes parkoviště

V Kolíně je aktuálně havárie vodovodu na křižovatce ulic Jablonská, Morávkova a Horského. Vzhledem k tomu, že ulice Jablonského je po dobu opravy slepá a neprůjezdná, je zde zajištěn výjezd přes parkoviště a dvůr za Tatradomy do Okružní ulice. Jedná se o krátkodobou uzavírku, podle předběžných informací potrvá omezení do pátku, tedy od soboty by se mělo v této lokalitě opět normálně jezdit.

PODÍVEJTE SE: Nový most nad D11 se už u Mochova začíná rýsovat

Řidiče čeká omezení kvůli rekonstrukci mostu v Týnci nad Labem. S opravami by se mohlo začít ještě letos. Jednalo by se ale jen o krátkodobá omezení, která by neměla mít vliv na průjezdnost mostu. Následovat bude převedení provozu do jednoho pruhu, ovšem to až začátkem příštího roku.

