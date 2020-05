„Udělali jsme průzkum mezi vedoucími, jak jsou na tom s omezeními v zaměstnání, nyní rozesíláme dotazník rodičům, zda mají o tábor zájem a za jakých podmínek,“ říká Filip Nehasil. „Zatím s ním počítáme, ale může být i v omezené variantě. Snad do konce měsíce padne rozhodnutí,“ dodal.

Červenopečečtí Junáci mají vlastní louku u Trhového Štěpánova, tam mají v plánu vyrazit i letos od 5. do 25. července. „I kdyby rozhodnutí ze strany vlády přišlo třeba v půlce června, jsme schopní tábor zorganizovat během několika dnů. Jsme vybavení, dokoupíme materiál, který se bude hodit i na další léta,“ shrnul vedoucí střediska.

Také Regionální muzeum v Kolíně chystá muzejní tábor - příměstský. „Čekáme, co rozhodne vláda,“ uvedla muzejní pedagožka Ilona Boháčková s tím, že do začátku března přihlášky chodily, teď ale samozřejmě i rodiče čekají, co bude. „Ráda bych, aby tábory byly, už se na děti těšíme. Hovoří se, že možná v červenci ještě nebudou, ale v srpnu by mohly. Přesunuli bychom termíny,“ doplnila.

V případě velkého zájmu by muzeum tábor rozšířilo. To se týká zejména tábora pro věkovou skupinu malých dětí, kde bývá zájem velký. „Prostě bychom přidali další týden. Program mám v hlavě, konkrétní věci budu ladit podle aktuální situace,“ plánuje Ilona Boháčková.

Zatím má muzeum naplánovaný tábor od 13. do 17. července pod názvem Za časů rytířů a králů pro děti od ukončené 4. třídy po 8. ročník a pro menší děti (1. až 3. třída) pak od 10. do 14. srpna Z pohádky do pohádky. Na oba tábory jsou i po započítání došlých přihlášek ještě volná místa, lze ale soudit, že poté, co padne rozhodnutí vlády, se kapacita rychle naplní.

Dům dětí a mládeže (DDM) Kolín letos podle slov zástupkyně ředitelky Renaty Drahovzalové pobytové letní tábory bohužel nakonec pořádat nebude. „Máme ale náhradní řešení, protože víme, že spousta rodičů potřebuje pro děti hlídání, když musí do práce, nebo jim chce umožnit trochu zábavy v malých skupinách,“ předesílá.

Od 1. července DDM plánuje tábory příměstské, které budou probíhat v týdenních cyklech v budovách DDM a v přírodě kolem Kolína. Maximální kapacita bude 10 - 15 dětí dle toho, co vláda dovolí. „Určitě se chceme vyhnout hromadné dopravě, v nabídce budou maximálně výlety minibusem za koníky na soukromou farmu nebo něco podobného,“ dodala Renata Drahovzalová.

I obecně prospěšná společnost Prostor plus plánuje příměstské tábory. Připravená jsou témata jako cesta kolem světa, indiáni, cesta časem, mladý zdravotník, olympijské hry, zálesák, angličtina mimo školní lavice, malý detektiv.

„Ve chvíli, kdy probíhají postupná uvolňování bezpečnostních opatření, je pravděpodobné, že příměstské tábory v létě proběhnou. Pokud bychom je přece jen museli rušit, všechny zálohy vracíme v plné výši bez jakýchkoli storno poplatků,“ řekla ředitelka sekce vzdělávání Prostoru plus Michaela Brožová.