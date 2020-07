Například v Pečkách jede v této chvíli už čtvrtý turnus příměstských táborů, které organizuje Jana Kusá a které jsou rozprostřené do celých prázdnin. „Děti jsou zdravé, všechno pěkně běží, jezdíme na výlety, neprojevila se žádná nemocnost,“ potvrdila Jana Kusá. Ta spolu se skupinou nadšenců organizuje na dvě desítky turnusů, každým rokem se jejich počet rozrůstá. Turnusy se přidávaly před rozjezdem táborů a nakonec ještě aktuálně jeden, konkrétně mamutí, který bude příští týden.

Proběhl už první výtvarný tábor, další se zaměřením na přírodu, teď běží zálesák a další výtvarný, děti pojedou do galerie i třeba ve čtvrtek do Kolína malovat chrám sv. Bartoloměje. Minulý týden byl tábor na faře, hmyzí tábor vyrazil za včelkami do ekocentra Huslík.

„Děti nejvíc baví to, že jsou spolu, prostě mezi kamarády. V porovnání s loňským rokem je to na nich hodně znát. Ať se dělá, co se dělá, jsou vděčné,“ popsala Jana Kusá chování dětí po době, kdy byly kvůli pandemii koronaviru mimo své vrstevníky. „Příští rok zase nějaký turnus přidáme,“ plánuje už dnes organizátorka a připouští, že nejsložitější je sehnat partu lidí, kteří by se chtěli o prázdninách věnovat dětem. „Někteří do dělají při práci, o dovolené jdou dělat lektory,“ dodala Jana Kusá.

Bez problémů běží také příměstské tábory kolínského Prostoru, aktuálně druhý turnus. „Zatím nemáme mezi dětmi nemocnost. Pravidla jsou nastavená tak, že nastoupit může jen dítě zdravé, bez kašle, bez rýmy. Zatím nám rodiče odhlásili jen dvě děti, ale to bylo z důvodu úrazu,“ řekla ředitelka sekce vzdělávání Prostoru plus Michaela Brožová. „I když jsme malá skupina 20 dětí, po každém turnusu samozřejmě kompletně dezinfikujeme,“ dodala. V pořádku proběhl i příměstský tábor Regionálního muzea v Kolíně, kde se děti vypravily do časů rytířů a králů.

Bez nemocí jede i největší pobytový tábor na Kolínsku, a to v Hryzelích, od neděle druhý běh. „Po konzultaci s hygieniky máme zpřísněná opatření i upravený program,“ řekl zástupce hlavní vedoucí Martin Jedlička. „Probíhá dezinfekce před každým jídlem, zvýšený dohled na mytí rukou a celkově hygienu dětí. Program jsme sestavili tak, aby děti nebyly ve velkých hloučcích, máme tomu i nově přizpůsobené prostory,“ popsal. Tábor v Hryzelích je kombinovaný, tj, chatkový i stanový, a má čtyři běhy, z nichž každým projde kolem dvou set dětí.