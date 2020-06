/FOTOGALERIE/ Po deštivých a v porovnání se stejným obdobím loňského roku až neobvykle chladných dnech předpovídají meteorologové na víkend první letošní třicítky. V Radimi jako kdyby to věděli už dávno dopředu. Naplánovali otevření koupaliště na sobotu 27. června. Předem se na letní plovárně pracovalo.

Pondělní odpoledne na venkovní plovárně Vodního světa Kolín. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Udělali jsme opravu celého dna, je kompletně vyfóliované,“ upřesnil starosta Martin Sýkora. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 14 do 20 hodin, o víkendech od 12 do 20 hodin.