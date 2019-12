„Stále vysvětlujeme, že to jinak udělat nešlo,“ předeslal starosta Michael Kašpar a vzpomenul na komplikovaná jednání s organizacemi slabozrakých a nevidomých.

„Projekt se předělával tak, aby se vyhovělo jejich připomínkám, a výsledkem je věc, se kterou město není spokojené. Tedy právě to, že pod hlavním křídlem na každém odjezdovém stání je jedna lavička pod střechou a druhá jen zčásti, prší na ni,“ uvedl starosta.

Jenže to, co vypadá na první pohled nelogicky, má důvod: pod střechou začíná slepecký pás, který má nevidomého navést přímo do prvních dveří autobusu. A pásu se prostě stavěla do cesty lavička, proto ji město muselo posunout. „Budeme to chtít řešit, ale nyní jsme v době udržitelnosti, takže do toho nemůžeme zasahovat,“ shrnul starosta.

Zrekonstruovaný a plně funkční autobusový terminál byl nedávno oceněn v soutěži Stavba roku Středočeského kraje cenou za nejlepší realizaci ve veřejném prostoru. Podle starosty bylo na celé akci nejsložitější (kromě zmíněných náročných jednání) získání dotace, která činila téměř 50 milionů korun. Zásadní prý bylo také navázání na rekonstrukci vlakového nádraží.