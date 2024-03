Kolínští strážníci řešili neobvyklý případ, mezi auty pobíhali Laurel a Hardy

/FOTO/ Pozoruhodný případ museli řešit strážníci Městské policie Kolín. Po městě se totiž pohybovali muž a žena převlečení v kostýmech Laurela a Hardyho. To by samo o sobě jistě nevadilo, kdyby se ovšem napletli do silničního provozu a neobtěžovali okolní kolemjdoucí.

Osoby převlečené za postavy Laurela a Hardyho narušovaly silniční provoz v Kolíně. | Foto: se souhlasem Městské policie Kolín