Kritika starosty, vykonávajícího současně i poslanecký mandát, mimo jiné uváděla, že město Kolín zadlužil navíc o téměř 18 milionů korun či že vydělává statisíce korun měsíčně, protože „sedí na mnoha židlích najednou“.

Rakušan se už tehdy ohrazoval proti zveřejněným údajům jako nepravdivým pomluvám – a o „lživých letácích“ nyní hovoří i předseda klubu středočeských zastupitelů STAN Věslav Michalik. „Neférový a podrazácký boj,“ komentoval ve čtvrtek (mimochodem: zrovna v předvečer jiných voleb) takový způsob vedení volební kampaně.

Michalik v té souvislosti ukazuje prstem na protivníka z řad ANO – Martina Hermana. Ten byl v kolínských komunálních volbách Rakušanovým protikandidátem v boji o získání postu starosty Kolína. V rámci hnutí ANO je nejen předsedou klubu krajských zastupitelů, ale také předsedou kolínské oblastní organizace a 1. místopředsedou organizace krajské.

Právě on měl údajně být tajemným „Jaromírem Havlíčkem z Kolína“, jenž objednal letáky proti Rakušanovi, které ve městě vyvolaly opravdu hodně rozruchu (a případ řešila i policie, avšak neshledala, že by byl spáchán trestný čin). Podle STAN by Herman kvůli tomu měl přijít o post radního Středočeského kraje pro investice a veřejné zakázky.

Středočeský klub zastupitelů za STAN ho vybídl, aby vyvodil politickou odpovědnost a na funkci radního rezignoval. „A pokud sám nenajde dostatek odvahy, vyzývám hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou, aby sama navrhla jeho odchod z rady Středočeského kraje,“ dodal Michalik, jak by středočeská organizace ANO měla podle jeho představ postupovat, v prohlášení zveřejněném ve čtvrtek 23. května večer.

Na nynější krok politických protivníků Herman reagovat nehodlá; z jeho slov vyplynulo, že o odstoupení neuvažuje. „Z mého pohledu je to zoufalá snaha hnutí STAN na poslední chvíli se zviditelnit před volbami – a zároveň mající za cíl odvrátit pozornost od obsahu několika z mnoha kauz,“ sdělil Deníku. „Zastrašit se nenechám a dál se budu ptát na sporné hospodaření města,“ konstatoval.

Jako příklady „podivného hospodaření“ připomněl manažerské smlouvy na festival Kmochův Kolín či zakázku za 9,5 milionu korun na elektrovybavení chrámu sv. Bartoloměje, již podle smlouvy podepsané loni 5. října, v den komunálních voleb, získala společnost se základním jměním 200 tisíc korun bez referencí v oboru.

Letáky, které loni rozbouřily Kolín, pro Deník nekomentoval. Už před zveřejněním výzvy k odstoupení nicméně uvedl, že s nimi neměl nic společného – a nemá informace, že by policie případ uzavřela (na což nyní odkazuje prohlášení STAN). Má jej však usvědčovat bankovní účet s názvem „Havlíček“, ze kterého byly letáky zaplaceny (založený krátce předtím a zrušený nedlouho poté – tedy zjevně určený jen k tomuto účelu). Konto s názvem „Havlíček“ prý bylo vedeno na Hermanovo jméno.

Dá se očekávat, že záležitosti kolem loňských letáků a jejím přesahům do současnosti budou v pondělí věnovat značnou pozornost jak středočeští, tak kolínští politici. V Praze se má uskutečnit jednání krajských radních, které je neveřejné, a v Kolíně je na pondělí 27. května svoláno veřejné zasedání městského zastupitelstva. Zřejmě by mělo dojít – pokud tedy bude schválen předem zveřejněný návrh programu jednání – na hlasování o odvolání Hermana z postu předsedy kontrolního výboru městského zastupitelstva a volbu jeho nástupce.