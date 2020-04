ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Byli už sezvaní řemeslníci, šermířské spolky, byly hotové nové kulisy a prapory, připravené povozy na vozovou hradbu, stylově malované pavézy atd. Však také bitva měla připomenout 600. let od počátku husitských válek. Páni z Kolína už měli připravený všechen materiál i na vybudování makety Vyšehradu, pod nímž se roku 1420 odehrála jedna z rozhodujících bitev.

„Pro účastníky vznikla speciální edice pamětních odznaků z holandské modelářské hmoty. Měla připomínat čtvrt století historických bitev v královském městě Kolíně,“ dodal vedoucí Pánů z Kolína Miroslav Horáček.

Herci ze spřáteleného souboru načetli ve studiu průvodní slovo z připraveného scénáře, na kterém spolupracoval i dlouholetý kolega pořadatelského spolku, známý kolínský patriot Petr Král. Pro diváky se chystalo i překvapení - zkrácená verze korunovace Zikmunda Lucemburského z roku 1420, při níž měly být použity velice věrné, zlacené kopie královských insignií – koruny, žezla, jablka a Svatováclavského meče zapůjčené z původní výstavy na Karlštejně.

V doprovodném programu se mělo objevit několik nových interpretů, například kolínský rodák Martin Štulla, který své umění práskání bičem dokonce vyučuje. Páni z Kolína měli připravenu i expozici k dalšímu velkému výročí – 100 let od pořádání vůbec první rekonstrukce historické bitvy v Čechách. Šlo o vlastenecký projekt z roku 1920, v němž se měla odehrát věrná rekonstrukce bitvy na Vítkově z roku 1420. Spoluautorem byl i autor Dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek.

„Dopadlo to však katastrofálně. Nikdo nechtěl hrát německé křižáky, natož pak prohrát. Navíc chyběly zkušenosti, a tak tato „bitva“ skončila hromadnou rvačkou několika set účinkujících i diváků, obrovskou škodu na zapůjčené výstroji, vysokou pokutou pořadatelům a dokonce smrtí několika koní,“ zmínil Miroslav Horáček.

Tato akce byla na velmi dlouho akcí poslední, brzy přišla druhá světová válka a ani 50. léta tomuto druhu kultury nepřála. I tak to byly první vlaštovka, proto o ní Páni z Kolína připravili panelovou expozici pro kolegy šermíře i návštěvníky letošní bitvy.

Tu sice museli museli zrušit, ale nezahálí. Doufají, že krize odezní a život se vrátí do normálních kolejí. „Pokud situace dovolí, vyrazíme na hrady a zámky snad už během července,“ plánuje Miroslav Horáček s tím, že v Kolíně budou Páni z Kolína k vidění v sobotu 15. srpna, kdy pořádají na Kmochově ostrově osmý ročník Historických slavností.

„Tématem bude 75 let od konce druhé světové války, ale program návštěvníky zavede až do doby Rakouska-Uherska a vniku republiky. K vidění bude i připomínka další významné události – 100 let od vzniku státní vlajky a znaku mladého Československa. Už teď se můžete těšit,“ uzavřel Miroslav Horáček.

Ani Kolínská společnost Poprávu v současné době nebaví návštěvníky historických slavností a památek. Její zakladatel Tomáš Tvrdík namísto toho například daroval roušky, ale také třeba v rámci sloganu společnosti „Baví nás bavit davy“ spolu s kolegy natočil vtipné video, kterým se mohli ostatní pobavit online z pohodlí domova.

Přednedávnem se společnost Poprávu podílela na natáčení fantasy pohádky Princezna zakletá v čase. Těšit se na ni diváci mohou v kinech od čtvrtka 17. září. „Věříme, že to klapne. Ostatně pohádky přece musí mít šťastné konce, no ne?“ dodal Tomáš Tvrdík.