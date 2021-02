„V útrobách haly budeme třídit hlavně papír a plast, tedy materiály, který nosíme do barevných kontejnerů. Všeobecný název plast v sobě skrývá jak plasty vhodné k recyklaci, tak již nepoužitelné,“ vysvětluje starosta Martin Sýkora.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Ani každý papír se nehodí k recyklaci. Všichni poznáme rozdíl mezi novinovým papírem, kartonem a třeba časopisem. „Přesné dotřídění je na nás. Současná situace bohužel třídění moc nenahrává. Nyní narážím na finanční stránku věci,“ podotýká starosta.

Co to znamená? Zkrátka - zasekl se výkup, Čína nebere a pak se může stát, že třídění je dražší než uložení na skládku. „Doufejme, že je to jen dočasně, věříme v lepší časy. Jinak by tato investice postrádala význam. Linka je hotová a čeká na spuštění. Konkrétněji plasty a papíry čekají na papír,“ popsal starosta. Tato nemalá investice byla financovaná pouze obcí. „Tady si hodně čtenářů posteskne - to se jim to staví, když mají. Ale dlouho jsme šetřili a nepracujeme jen osm hodin denně,“ shrnul Martin Sýkora.