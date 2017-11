Kulturní tipy z Kolínska

Kolínsko - Kam vyrazit za kulturou?

Kynologická soutěž se koná na cvičišti u hřiště

Týnec n. L. – Základní kynologická organizace pořádá již dnes od 8 hodin závody o putovní pohár Města Týnce nad Labem. Akce se koná na cvičišti u fotbalového hřiště. Připravené je kromě soutěžení také posezení pro příchozí a samozřejmostí je také občerstvení.



Dobrovolníci pomohou zasadit stromy v obci

Třebovle – Podlipansko opět sází stromy. A jednou z obcí, kde se lidé dočkají nové zeleně je Třebovle. Před obecním úřadem se v sobotu ve 13.30 hodin sejdou dobrovolníci, kteří si chtějí vysadit svůj strom. S sebou by si měli vzít pracovní rukavice a také rýč.



Čeká je martinský bazar

Český Brod– Českobrodská kavárna Café green pořádá Svatomartinský bazar. Koná se dnes od 9 do 12 hodin a určený je všem. Platba za prodejní místo bude použitá jako příspěvek pro potřeby občanského sdružení Leccos. Kromě věcí v rámci bazaru si příchozí budou pochopitelně moci pochutnat na dobré kávě či horké čaji a chybět nebudou vzhledem k datu ani svatomartinská vína.



Podívejte se na zámek za svitu světla svíček

Radim – Zámek Radim zve na noční prohlídky při svíčkách a ukázky renesančních tanců. Speciální prohlídky se konají dnes od od 16.30, 18, 19.30 a 21 hodin. Uvidíte roztopenou středověkou černou kuchyni i s kuchařkami, panoš ukáže renesanční zbraně, kavalír s dámami v dobových kostýmech zatančí v renesančních sále a bude zatopeno v krbu v hlavním sále. Připravené je také překvapení.





Sběratelé mají dostaveníčko v salóncích kulturního domu

Kolín – Již dvanáct let se pravidelně každý měsíc v salóncích Městského společenského domu setkávají sběratelé nejrůznějších oborů. Sjíždějí se sem především milovníci známek, mincí a pohledů. Najdou se však i sběratelé jiných věcí a další jsou určitě vítáni. Zájemci mohou přijít v sobotu v 7 hodin. Další setkání, letošní poslední, je pak naplánované na 9. prosince.



Děti zvou na průvod, rodiče na ochutnávku vín

Velký Osek – Na dětském hřišti U Máčidla se dnes od 17.30 hodin koná akce nazvaná Martinská světýlka. Děti se mohou těšit na průvod lampionů a lucerniček, ale také na vypouštění lampionů štěstí. Chybět nebude ani program pro rodiče, připravená je ochutnávka svatomartinského vína.



Projekt dawn a Ondřej Fixmer představí svou hudbu

Kostelec n. Č. l. – Večer plný hudby čeká návštěvníky kavárny Modré dveře dnes od 19 hodin. V kavárně zahraje Projekt dawn a Ondra Fixmer. Projekt dawn zahraje hudbu ovlivněnou rockem a folkem. Kromě autorských písní zazní také skladby známých interpretů. Vše v komorním podání akustických nástrojů. Ondra Fixmer se taktéž pohybuje na vlnách rocku a folku, jde o sólového muzikanta s vlastní tvorbou.



Svatý Martin přijede na dobřichovské slavnosti

Dobřichov – Milovníci dobrého zejména mladého vína, nejrůznějších kvalitních a chutných sýrů nebo výborné kávy by měli zavítat na dobřichovské fotbalové hřiště. V rámci Svatomartinské slavnosti tu totiž budou nejen vyjmenované věci ochutnat. Na návštěvníky čeká také příjezd svatého Martina. Připravené jsou soutěže, které budou směřované nejen na děti. Každý zájemce se také může projet na koni. Děti se budou moci zabavit také v připravených tvořivých dílničkách. Pestrý program hudebně doprovodí kapela Rebel Band. Slavnost se koná za jakéhokoliv počasí. Symbolický začátek akce je připravený na sobotu 11. listopadu v 11 hodin. Doprovodný program je však připravený od 13.30 do 19 hodin.



Procházka zavede turisty na popravčí místo

Kostelec n. Č. l. – Do přírody v okolí města se mohou zájemci vydat již dnes od 13 hodin. Účastníci výpravy se sejdou v Kutnohorské ulici u bývalé vrátnice plicní léčebny, kde nyní sídlí policie.

Společně pak půjdou přes cihelnu k popravčímu kříži a dále do Maliňáku. Na popravčím místě se výprava zastaví, stejně jako později u pomníku letecké tragédie z roku 1951.

Poté budou turisté pokračovat do Bílé hlíny do ďáblova lomu. Tam bude možnost opéct si buřty a také prohlédnout si přilehlou štolu.

Návrat zpět do centra města je naplánovaný na 16.30 hodin přes Malý háj. Na cestu je vhodné vzít si pořádné boty, protože cesta povede přes pole, které bude mokré. Výpravu povede Jiří Datel Bohata.



Do kina jsou zvané ženy

Český Brod – Českobrodský kulturní dům svět připravil na sobotu od 19 hodin na promítání americké erotické komedie Padesát odstínů temnoty. Film vypráví příběh nesmělé Anastasie a dravého podnikatele Christiana Greye, kteří se i přes svoji odlišnost do sebe zamilovali.