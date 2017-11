KULTURNÍ TIPY: Restaurant day bude venku, kvůli kapacitě

Kolínsko - Kam vyrazíte nejen za kulturou?

Restaurant day bude venku, kvůli kapacitě

Štolmíř – Listopadový restaurant day je naplánovaný na sobotu od 11 hodin. Uskuteční se u veřejné pece. Akce se pro svoji oblibu koná venku, kapacitu vnitřních prostor totiž hojná návštěvnost dávno přerostla. Přijde ochutnat tradiční i netradiční pokrmy, kterou připraví kuchařští nadšenci ze Štolmíře a okolí.

Na návštěvníky kavárny čeká večer plný hudby

Kostelec n. Č. l. – Večer plný hudby čeká návštěvníky kavárny Modré dveře v sobotu od 19 hodin. V kavárně zahraje Projekt dawn a Ondra Fixmer. První jmenovaná zahrají hudbu ovlivněnou rockem a folkem. Kromě vlastních autorských písní zazní také skladby známých interpretů. Vše v komorním podání akustických nástrojů. Ondra Fixmer se taktéž pohybuje na vlnách rocku a folku, jde o sólového muzikanta s vlastní tvorbou.



Zasadí si vlastní stromy

Třebovle – Před obecním úřadem se v sobotu ve 13.30 hodin sejdou dobrovolníci, kteří si chtějí vysadit svůj strom. S sebou by si měli vzít pracovní rukavice a také rýč. Stromy budou místní sázet díky projektu Místní akční skupiny Podlipansko.



Queen vystoupí v divadle

Kolín – Slavná britská formace Queen, která je považovaná za jednu z nejlepších a nejvlivnějších skupin všech dob, se po krátké přestávce opět vrací na jeviště. Tentokrát však v celovečerní taneční podobě! Životní příběh hudebního a pěveckého génia Fredieho Mercuryho v hudebně baletním provedení a opulentní divadelní hostině nejen pro fanoušky legendárních „Queenů“ uvidí kolínští diváci v divadle v pátek od 19 hodin.



Kolínské kino hostí Snow Film Fest 2017

Kolín – Snow Film Fest 2017 míří do kolínského kin. Už v pátek večer se mohou návštěvníci těšit na večer plný adrenalinu, dobrodružství a zábavy. V první části filmového festivalu diváci uvidí filmy Dog Power, Obyčejní chlapci, Ven(ca) a Pohádka Johna Shockleeho. Sobotní večer pak bude patřit filmům Výstup na Link Sar, Pocit viny a Ski for freedom. Promítání začíná každý den ve 20 hodin.



Z kavárny se na několik hodin stane bazar

Český Brod – Kavárna Café Green pořádá Svatomartinský bazar. Koná se v sobotu od 9 do 12 hodin a určený je všem, přednostně však aktivním maminkám. Platba za prodejní místo bude použitá jako příspěvek pro potřeby občanského sdružení Leccos. Kromě věcí v rámci bazaru si příchozí budou pochopitelně moci pochutnat na dobré kávě a chybět nebudou, vzhledem k datu, ani svatomartinská vína.



Besedu povede poradkyně

Český Brod – Besedu na téma zdravý životní styl si na pondělí připravila lektorka Helena Takačová. Svoji přednášku o tom, jak by se lidé měli stravovat a co dalšího je potřeba dělat pro zdraví, zahájí ve 14 hodin v domově pro seniory Anna. Helena Takačová je nejen poradkyně pro výživu a zdravý životní styl, která vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, ale také cvičitelka oblíbeného a moderního sportu pro osoby každého věku – nordic walkingu. Besedu pořádá Leccos a RC Kostička v rámci projektu Leccos pro rodiny III. Na přednášku je lepší se předem telefonicky přihlásit.

Kolín čeká autorské čtení

Autorské čtení Terezy Brdečkové si mohou užít nejen Kolínští. Známá česká spisovatelka, scénáristka a překladatelka bude číst ze svého letošního románu Zrcadlo Serafina. Na autorském čtení ji hudebně doprovodí její manžel Jiří Dědeček, který je zároveň básníkem a písničkářem. Akce se koná dnes od 17 hodin v sále Městské knihovny v Kolíně. Kolínská knihovna zve dále zájemce na netradiční besedu s hlavním kaplanem Vězeňské služby České republiky Pavlem Kočnarem. Beseda je naplánovaná na čtvrtek 23. listopadu od 17 hodin.

Volárna v sobotu ožije přednáškou a zábavou

Volárna – V sobotu si obyvatelé Volárny mohou užít kultury plnými doušky. Nejprve na přednášce Mysl – náš přítel či nepřítel? Součástí akce, která se koná v zasedací místnosti obecního úřadu je společné zpívání Hare Krišna mahámantry, taneční vystoupení indického chrámového tance Bharata-nátjam a ochutnávka indických specialit či nabídka farmářských produktů. Akce se koná od 14 hodin. Akci, která by měla být nektarem pro duši, pořádá Farma Krišnův dvůr. Na večer je pak připravená posvícenská zábava. Ta začne ve 20 hodin v sále Obecní hospody a k tanci a poslechu zahraje kapela Tox.