„Budova bude vybavena elektronickými zámky na kartu ve všech potřebných místnostech, aby bylo jednodušší spravovat přístup a nemusel tam být správce. Kartu by dostal na jméno každý obyvatel, respektive zaregistrovali bychom již jejich existující čipové např. platební karty, občanky,“ prozradil Marko Nguyen.

V hospůdce by například mohlo být také plně autonomní výčepní zařízení bez obsluhy, každý občan by pouze kartou zaplatil a daný objem piva by se mu uvolnil k načepování. Na stejném principu by fungoval například i kávovar. „Chceme multifunkční objekt, který nebude sloužit jen pár lidem, ale oběma obcím a případně i bližšímu okolí, zejména potom obecním spolkům, volnočasovým aktivitám a společenským akcím. Samozřejmě vše musí být přiměřené, ne předimenzované a zároveň respektovat architekturu okolní zástavby. Chceme nejprve sesbírat podněty spoluobčanů, nápady a požadavky, na co by objekt využívali, a až poté pokračovat v dopracování projektu,“ vysvětluje Martin Tichý nad vizí, jak by stavba mohla sloužit.

Najde se místo i pro mateřinku?

Také proto by se všechny nápady měly probrat na veřejné debatě, zásadní otázkou by mělo být, jestli se v obecním domě bude provozovat i jednotřídní mateřská školka. Pro tu by se totiž muselo postavit patro navíc, jinak by stavba byla jednopodlažní. „Museli bychom se domluvit s některou již fungující školkou, aby i zde třídu provozovala jako pobočku, protože personální zajištění na samostatné zařízení je problematické. Jestli ovšem jednotřídka vůbec bude dávat smysl bude záležet skutečném zájmu lidí a budoucím demografickém vývoji, ten právě zjišťujeme“, říká Nguyen.

Pokud vše půjde tak, jak má, tak by se v příštím roce mohlo začít stavět. Vše závisí také na schválení dotace, která by měla pokrýt převážnou většinu nákladů. Již postavený obecní dům by si pak občané dokonce mohli pronajímat na soukromé oslavy či jiné podobné akce. „Rezervace by fungovala přes jednoduchou aplikaci, která by zobrazovala, jestli zrovna je či není volno a každý by si tam případně mohl svůj čas zarezervovat. Podstatné je, že by tam nemusela být fyzicky obsluha, pouze zařízení, které zajistí bezpečný samoobslužný provoz,“ dodává Martina Tichý.