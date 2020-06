„Kolem kuličkového hřiště byl totiž písek, který byl absolutně nevhodný. Zanášel se do tartanu, tedy povrchu, kterým je celkově kuličková dráha potažená,“ popsala místostarostka s tím, že několik deštivých dnů snad nyní pomůže trávě vzrůst natolik, aby tam město mohlo pustit děti a tartan se dále nepoškozoval.

Kuličkové hřiště se od první chvíle svého otevření vloni v září stalo pro děti opravdu velikou atrakcí, malí obyvatelé Kolína ho vzali doslova útokem. Jenže hřiště vybudované touto technologií je prozatím jediné v celé České republice, tedy svým způsobem prototyp, a některé technické problémy tedy nešlo předem odhadnout. A to se také stalo.

Nedlouho po slavnostním otevření už se objevily problémy. Dráhy se začaly olupovat, kuličky v některých místech přestaly jezdit, okolí drah bylo velmi brzy poškozené. Opravu zjednala radnice v rámci reklamace. „Město neplatilo ani korunu, vše šlo na náklady zhotovitelské firmy,“ připomněl starosta Michael Kašpar.

Šlo o kompletní výměnu povrchu u drah číslo 2 – mraveniště a číslo 4 - bobová dráha. Náprava už je hotová, čekalo se na příhodné počasí, aby bylo jasné, jak bude nový povrch kolem drah reagovat na určitou teplotu nad nulou, ale otestovat ho bylo třeba i za mrazu, kterého během uplynulé zimy věru mnoho nebylo.

Vybudování celého kuličkového hřiště stálo cca 700 tisíc korun, 400 tisíc pokryla městu dotace z grantového programu automobilky TPCA. Celkem se jedná o pět různých barevných drah ve svahu dětského hřiště, atrakce má i variabilní prvky, lze si vybudovat dráhu podle libosti každého hráče.

Oblibu u dětí si získala také zvonkohra, tedy dráha se zvonečkem, který ohlašuje vítěze ve chvíli, kdy se do společného klání pustí dvě kuličky. Inspiraci pro vybudování kuličkového hřiště našlo město zhruba před dvěma lety ve Zruči nad Sázavou.

Kromě nové kuličkové atrakce nabízí kolínské centrální dětské hřiště více než 20 herních prvků pro děti všech věkových kategorií. Standardně je otevřené do konce září od 9 do 19 hodin, v říjnu od 9 do 17 hodin, poté je zimní přestávka a opět se malým návštěvníkům otevírá v březnu.