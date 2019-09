Hned od té chvíle budou kuličkové dráhy veřejnosti přístupné a připravené na svá první velká klání. Vybudování kuličkové zábavy vyšlo na 700 tisíc korun, z toho 400 tisíc pokryla městu dotace z grantového programu automobilky TPCA. Ve svahu dětského hřiště vyrostlo pět různých drah, další část je variabilní, lze si vybudovat dráhu podle libosti každého hráče. Nechybí kreativní překvapení ani zvoneček, který ohlašuje vítěze ve chvíli, kdy se do soupeření pustí dvě kuličky.

Centrální dětské hřiště je otevřeno do konce září od 9 do 19 hodin, v říjnu od 9 do 17 hodin, poté je zimní přestávka a opět se dětem a rodičům otevírá v březnu.