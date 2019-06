Kuličková dráha na centrálním dětském hřišti bude v půli léta

Kolín /FOTOGALERIE/ - Velká kuličková dráha na centrálním dětském hřišti v Kolíně bude. Mohlo by se to zdát jako drobnost, ale zkuste to tak podat maminkám a jejich dětem, a také - sehnat firmu na takovouto zakázku, když se stavební společnosti nehlásí ani na dvacetimilionové akce, nebylo vůbec jednoduché. Už to vypadalo, že z cvrnkání nic nebude.

Radnice několikrát vyhlásila veřejnou soutěž na zhotovitele a nepřihlásil se do ní vůbec nikdo. Ale napočtvrté se zadařilo. Potvrdil to místostarosta Michael Kašpar. „Vybrali jsme dodavatele na kuličkovou dráhu, vyhrála firma z Prahy – Stodůlek," upřesnil. Tentokrát se do výběrového řízení přihlásily dvě firmy. Cena prací podle projektové dokumentace byla zhruba 650 tisíc korun, vítězná firma nabídla práce udělat za 694 tisíc korun. Druhá firma byla zhruba o 90 tisíc dražší. Kuličková dráha nebude žádný drobeček. Bude se jednat o pět drah vedle sebe, takže celková délka je kolem deseti metrů, tedy přes celý svah na hřišti. A že se s tím bude dost titěrná práce, asi není třeba dodávat. Nyní se podepisuje smlouva s vítěznou firmou, začít budovat by se mělo co nejdřív, hotovo by pak mělo být do konce července. Takže druhý prázdninový měsíc a babí léto si děti, jichž se na pěkně vybaveném hřišti uprostřed sídliště schází stovky, budou moci ještě užít kuličkového závodění v několika různých dráhách. Jak místostarosta doplnil, v době výstavby kuličkové dráhy nebude třeba uzavřít celé hřiště. Inspirací pro kuličkovou dráhu se Kolínu stala podobná atrakce ve Zruči nad Sázavou.

Autor: Jana Martinková