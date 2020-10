/FOTOGALERIE/ Mezi volebními komisemi v regionu dost často převládaly ženy. Ale i mužský element se samozřejmě našel. Například ve Třech Dvorech byl mezi dámami jeden mužský člen, a to František Kotlorz. Až z Karviné.

Volby 2020, Tři Dvory | Foto: Deník / Jana Martinková

„Dva roky bydlím v Kolíně, dostal jsem nabídku do komise do Tří Dvorů nebo do Čáslavi, zvítězily Tři Dvory, jsou přece jen blíž,“ popsal. „Bylo to trochu náhodně, ale jsem tady spokojený,“ dodal. „A hlavně od seniorů slýchá - a kterýpak ty jsi, takový mladý, tebe neznám…,“ smály se kolegyně z komise. „To víte, tady na vesnici se většinou všichni znají,“ dodávají. „Ano, trochu jako ve Slunce, seno, jahody,“ smál se nadsázce František Kotlorz.