Nejhorší v ČR: každý třicátý Kolíňan je nakažený. Dobré to není ani v okolí

Co do počtu nakažených v rámci celých středních Čech podle nejnovějších dat ministerstva zdravotnictví vyčnívá Kolínsko. Na sto tisíc obyvatel je to 3419 případů nákazy covidem-19. Nutno dodat, že statistiky ministerstva rozdělují okres Kolín na Kolínsko a Českobrodsko. Zmíněných více než 3400 pozitivních případů na sto tisíc obyvatel se tedy týká Kolína a okolí, na Českobrodsku evidují 2487 případů na sto tisíc obyvatel.

Oddělení pro pacienty s covid-19 v Oblastní nemocnici v Kolíně. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

