/FOTO/ Do šedesáté sezóny letos vstupuje Kruh přátel hudby, jehož koncerty se odehrávají buď v komorním sále Městského společenského domu Kolín nebo v synagoze. Letošní hudební rok přátel hudby začal v komorním sále. Zahájila ho klavíristka Jitka Čechová, která svůj recitál nazvala Smetana - básník a virtuóz klavíru.

Úvodní letošní večer Kruhu přátel hudby v Kolíně. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Celý večer totiž patřil skladateli Bedřichu Smetanovi, od jehož narození letos uplyne dvě stě let a od úmrtí sto čtyřicet. Jitka Čechová je na Smetanu ta nejpovolanější, na osm CD totiž natočila kompletní klavírní dílo tohoto úžasného skladatele, který posledních deset let svého života tvořil hluchý.

Čechová je nejen perfektní klavírní virtuoska, ale i poutavá vypravěčka, která během večera zcela zaplněný sál seznámila v kostce se životem Bedřicha Smetany a k tomu zahrála skladby z jeho jednotlivých období. V první polovině koncertu tak zazněly dvouvětá skladba Poklad melodií i Salonní polky opus 7. „Polky byly tehdy častými melodiemi i tanci a u Smetanů, kde byla spousta dětí, se tančilo i zpívalo,“ přiblížila Jitka Čechová, která tuto část recitálu ukončila skicou ke scéně ze Shakespeara Macbeth a čarodějnice vzniklé za skladatelova pobytu ve Švédsku.

Po přestávce pak zazněly Koncertní etuda C dur a České tance a Sny. „Psal je již hluchý, ale je to to nejlepší, co ve svém skladatelském období vytvořil,“ uvedla Čechová, která celý koncert odehrála z hlavy bez jakéhokoliv notové pomoci. „Děkuji moc, jste úžasné publikum, do Kolína se vždycky ráda vracím, přijedeme zase v květnu se Smetanovým triem,“ rozloučila se Jitka Čechová, která nadšenému publiku přidala ještě krátkou Smetanovu Romanci a Lístek odvanutý Leoše Janáčka. „Když tu ta Smetanova dušička celý večer tak krouží,“ uvedla ji.

Šedesátá sezona Kruhu přátel hudby bude v únoru pokračovat koncertem violoncellisty Václava Petra a klavíristy Marka Kozáka.