Město má k dispozici studii, ze které vychází, že předělání křižovatky na kruhový objezd má opodstatnění. Právě křižovatka u úřadu práce je totiž známá pro řidiče poměrně nepřátelským intervalem, kdy se na ní tvoří dlouhé kolony. Po rekonstrukci by se tam ale měly vejít všechny typy vozidel, která Kolínem jezdí.

„Dělala se i dopravní posouzení, aby tam projely pořádku i autobusy i teoreticky kamiony, byť tam v současné době nemohou,“ uvedl starosta Michael Kašpar. A posudek vypadá dobře. „Vychází to tam. U kostela Nejsvětější trojice je chodník široký tři metry, zúží se ale na dva metry. I to je ale nadstandard. Mělo by se proto pohnout i s pouličním profilem,“ podotkl.

Město si slibuje, že nový kruhový objezd výrazně lokalitě pomůže. Ve vytížené hodiny se totiž často stává, že nedočkaví řidiči projíždějí i přes oranžovou a končí tak „uvíznutí“ ve křižovatce, když jim padne červená. To by měl objezd zažehnat. Má zlepšit propustnost křižovatky.