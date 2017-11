Krátké zprávy z Kolínska

Jako malý kluk začínal s fotbalem. S rostoucím věkem se však jeho záliby roztříštily do dalších sportovních odvětví. Hrál tenis, plážový volejbal, squash, jezdil na windsurfingu. V poslední době mu ale učaroval triatlon. A to do takové míry, že si dal za cíl kvalifikovat se na slavný Ironman na Havaji. Nejenže se kvalifikoval, Roman Procházka z Nebovid ho také dokončil. Dalším hostem on-line rozhovoru bude muž, který jako stý Čech proťal cílovou pásku na nejtěžším a nejslavnějším závodě. Odpovídat bude ve čtvrtek 2. listopadu od 16 do 17 hodin.