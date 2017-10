Krátké zprávy z Kolínska

Kolín - Přinášíme výběr krátkých zpráv z Kolínska.

Prostor u Zvoničky chtějí využít, lidí se ptají jak

Býchory – Prostor, kde dříve bývaly obecní zahrádky je nevyužitý. Vedení obce nechce o budoucnosti prostoru, který se nachází za obchodem, rozhodovat samo. Z toho důvodu prosí obyvatele, aby do konce října vyplnili dotazník a odevzdali ho do schránky na obecním úřadě, případně vyplnili anketu na webových stránkách obce. Vedení obce navrhuje vybudovat park s lavičkami, chodníky a zelení nebo multifunkční prostor s dětskými herními prvky, workoutem, altánem, ohništěm a multifunkčním hřištěm, přijímá však i další možnosti využití.

Chtějí rozšířit jesličky

Doubravčice – V Doubravčicích hledají zájemce, kteří by se zapojili do tvoření betlému, který místní chtějí rozšířit o malovaného anděla a případně vola. Zájemci se mohou přidat každé pondělí od 30. října do 27. listopadu vždy od 20 hodin. malovat se bude na sále kulturního domu. Výtvarníci by si s sebou měli vždy přinést štětec, gumové rukavice a případně kus igelitové zakrývací folie. V rámci pondělních večerů se budou vyrábět také ozdoby na vánoční strom. Na rozšíření a údržbu jesliček je možné také finančně přispět na obecním úřadě.

Začali budovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod

Klášterní Skalice – V Klášterní Skalici začali s budování ČOV a kanalizace. Již na počátku října bylo staveniště předané zhotoviteli, termín dokončení prací je naplánovaný na závěr příštího roku. Celková cena je téměř 14,5 milionu korun, 85% procent nákladů bude však pokryto z dotace, obec zaplatí 2 miliony korun.

Bioopad mohou dát k hostinci

Přehvozdí – Obyvatelé mohou každý víkend odkládat biologický odpad do kontejneru umístěného u hostince. Větve sem však nepatří. Ty je možné dovézt kdykoli na místní hřiště. Kontejner na biologický odpad ze zahrad bude k dispozici každý víkend až do odvolání.