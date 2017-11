KRÁTCE: Začala druhá etapa uzavírky

Kolínsko - Přinášéme výběr krátkých zpráv z Kolínska.

Chtějí opravit pomník padlých i jeho okolí

Malotice – Pomník padlých v obci by se měl v brzké době dočkat obnovy. O nutnosti oprav informovala starostka obce Radka Jirkovská. Podle jejích slov je nutné opravit plot a chodníček a dostat by se mělo také na úpravu zeleně v okolí pomníku. Zastupitelé s opravami souhlasí.

Chtějí zpomalit dopravu, řešením může být přechod

Třebovle – Zastupitelé obce hovořili o projednání zpomalení dopravy v horní části Miškovic. Mezi návrhy na zpomalení bylo pořízení semaforu nebo například zavedení přechodu pro chodce. Starostka obce již v minulosti problematiku řešila s odborem dopravy v Kolíně. Nyní se komunikaci pokusí obnovit a najít řešení. Zároveň by ráda kontaktovala Krajskou správu a údržbu silnic vzhledem k nepříznivému stavu vozovky, kterou je třeba opravit.

Ulice má zpomalovací pásy

Jevany – Aldašínská ulice je opravená a je v plném provozu. Nově jsou v ulici nainstalované zpomalovací pásy. Kromě toho chce obec požádat o značky obytné zóny.

Volně pobíhající psy je třeba hlásit na úřadě

Nučice – Nučičtí řešili volné pobíhání psů v obci, které upravuje vyhláška. V obci mohou v zastavěném území psi chodit pouze na vodítku. Majitelé by také měli psa mít řádně označeného. Již se totiž stalo, že obec chtěla psa předat do útulku, jelikož neměl známku a na poslední chvíli se přihlásil majitel. Pokud obyvatelé uvidí v obci neznámého psa, měli by ho vyfotit, případně pokusit sami odchytit. Každopádně však zavolat na obecní úřad, případně rovnou na odchytovou firmu DogPoint.

Parkovat mohou na okraji obce

Černé Voděrady – Od pondělí dojde k uzavření části obce od křižovatky U zrcadla po poslední dům v ulici Střimelická směrem ke hřbitovu. Důvodem uzavírky jsou práce na úpravě povrchu komunikací po výkopových pracích. Řidiči by měli svá auta parkovat mimo tuto zónu, například v okolí bývalého kravína a při výjezdu na Zvánovice nebo Jevany. Po celou dobu uzavírky budou mít autobusové linky 495 a 492 konečnou stanici U rybníka, kde se budou také otáčet. Nástupní a výstupní stanice linky 492 bude zřízený U zrcadla. Opravy by měly trvat do 1. prosince. Pak však rovnou naváže rekonstrukce krajské komunikace na začátku obce ve směru od Pěnčic po křižovatku U rybníka.

Začala druhá etapa uzavírky

Kozojedy - Včerejším dnem začala druhá etapa částečné uzavírky silnice I/2 v úseku obce Kozojedy. Nyní je tak uzavřená levá strana vozovky od silnice do Štíhlic ke křižovatce u autobusových zastávek. Tato část hlavní komunikace bude uzavřená do 17. listopadu. Poté začne třetí etapa, kdy bude uzavřená pravá strana vozovky od křižovatky u autobusových zastávek ke křižovatce na benzinové stanici. Poslední etapa se bude týkat levé strany této části silnice. Provoz na místě po celou dobu řídí semafory a řidiči jezdí vždy jen v jedno směru.