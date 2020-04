Od čtvrtka 30. dubna na dodržování těchto povinností začne dohlížet městská policie.

Autobusy pojedou jinudy

Od pátku 1. května bude uzavřená silnice II/329 v městysi Plaňany. Práce zde budou trvat do konce června. Uzavírka se dotkne linek Pražské integrované dopravy. V první etapě, tj. do 24. května, kvůli uzavření křižovatky Fügnerovy a Pražské ulice budou autobusy linky 422 jezdící v trase Kolín – Kouřim – Český Brod ze zastávky Plaňany, Náměstí jezdit kolem školy a pak zpět Tyršovou ulicí na hlavní silniční tah I/12 a dále ve směru Vrbčany. Po dobu uzavírky nebudou autobusy zajíždět do zastávky Plaňany, železniční stanice. Linka 450 (Polní Voděrady – Plaňany – Vrbčany) nyní není kvůli uzavření škol v provozu.

Zvažují otevření mateřské školy

Spolu s postupným uvolňováním protiepidemických opatření obec Tuklaty zvažuje a připravuje otevření mateřské školy. Žádá proto rodiče, aby nejpozději do neděle 3. května dali vědět, kdo má zájem o docházku dětí do školky, aby vedení obce mohlo rozhodnout o termínu a podmínkách znovuotevření mateřské školy. Školka bude samozřejmě otevřena za zpřísněných hygienických opatření, což představuje pravidelnou dezinfekci tříd a společných prostor a nošení roušek.

Rozbíhá se taxislužba pro seniory

Prvních šest klientů již využívá novou taxislužbu pro seniory. A na obci věří, že další budou přibývat. Stačí si na obecním úřadě vyzvednout registrační kartičku, kde jsou základní informace o této službě a kontakt na řidiče, jímž je většinou mladá řidička. Nově se nyní nabízí i možnost spojit jízdu dvou a více osob, přičemž cena je stejná, jako kdyby jel jeden senior. Jedinou podmínkou je společné místo nástupu. Navíc první jízda je pro nového zákazníka zdarma.

Kompostárna se opět otevírá

Obec Přistoupim obnovila provoz kompostárny za čističkou. Otevřena bude vždy ve středu od 16 do 18 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin. Příjezd je možný po účelové komunikaci u zastávky na Rafandě.