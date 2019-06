KRÁTCE: Vybudují workoutové hřiště i obyčejný travnatý plácek

Cerhenice - Zastupitelé městyse schválili vypracování projektové dokumentace na vybudování nového workoutového hřiště. To by mělo vzniknout mezi bludištěm a lesem Boreček. Odhlasovali také vybudování travnaté plochy za fotbalových hřištěm, kde chce radnice udělat obyčejný plácek pro děti obohacený maximálně o několik herních prvků. Zkrátka něco takového, co kdysi bývalo v každé vesnici a skoro za každým rohem a dnes to chybí.

Workoutové hřiště. Ilustrační foto | Foto: Deník/Diana Kovandová

Otevření cyklověže ozdobí účast mistra světa Kolín – Cyklověž u kolínského nádraží bude otevřena v pátek 17. května 10 hodin. Slavnostní akce se zúčastní zástupci města a také Miloš Fišera, mistra světa v cyklokrosu. „Představen bude celý systém i jeho používání, ihned po slavnostním otevření začne cyklověž fungovat pro veřejnost. Úschovna kola na 24 hodin bude zpoplatněna částkou pět korun a v případě použití aplikace In Karta ČD bude uschování bezplatné. Srdečně zveme širokou veřejnost, aby se se systémem fungování cyklověže přišla seznámit,“ uvedla mluvčí radnice Iva Blümelová. K výročí povýšení na městečko vydávají medaile Kostelec n. Č. l. – Výročí 530 let od povýšení tehdy Černého Kostelce na městečko si letos připomene Kostelec nad Černými lesy. Město k této historické události vydá pamětní medaile, které představí a pokřtí na tradičním keramickém dnu 25. května. Motiv černokosteleckého zámku, který bude medaili zdobit, zapůjčil ze své fotosbírky Josef Jeníček. Medailí bude několik typů, jedno dokonce stříbrná s certifikátem. Ta bude vážit 11,5 gramu. Jak se žije bez zraku, nastíní i nevidomá máma Přečíst článek › Žádají o dotace na chodníky i silnice Tuklaty – Vedení obce dodalo do MAS Pošembeří podklady pro žádost o dotaci na výstavbu a rekonstrukci chodníků v Tuklatech a Tlustovousech. Nyní ještě doplňuje požadavky IROP o další informace a současně vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele těchto prací. Toho času je podaná žádost o dotaci také na opravu povrchů dvou komunikací. Jedná se o Tlustovousy – ulice Na Kopečku a Tuklaty – ulice K Bytovkám. I zde vyhlašuje výběrové řízení na stavební firmu. Výsledek dotace zatím není znám. Úřad se na dva týdny uzavírá, začíná rekonstrukce Doubravčice – Od 9. do 24. května bude uzavřený Obecní úřad v Doubravčicích. Bude tam probíhat rekonstrukce prostor. V případě nutnosti se lze telefonicky obrátit přímo na starostu. Radnice nabízí podnikatelům v Pražské ulici kompenzace Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková