Osobní vlak 15830 pojede odklonem v úseku Veleliby – Nymburk hl. n. (příjezd 6.46 hodin) mimo stanici Nymburk město a v úseku Nymburk hl. n. – Poříčany bude nahrazen autobusy. Přestup mezi vlakem a náhradními autobusy nebude možný. Spěšné vlaky Sp 1936 a 1937 Český ráj během výluky v úseku Praha hl. n./Praha-Vršovice – Nymburk hl.n. a opačně nepojedou. Cestující musí využít ostatní pravidelné vlaky.

Nejen skauti vzpomněli na Jaromíra Kupra

Skauti, ale také milovníci mašinek si 1. září připomněli třetí výročí úmrtí nestora železnice a dlouholetého aktivního skauta, kapitána vodních skautů Poutníci Kolín Jaromíra Kupra. „Prožili jsme spolu krásný život. Letos v říjnu bychom oslavili diamantovou svatbu,“ vzpomíná manželka Markéta.

Jaromír Kupr mnoho let ve spolupráci s městským společenským domem organizoval velice oblíbené jízdy historickou mašinkou do Ledečka, desítkám mladších železničářů předal své zkušenosti, vždy rád pomohl radou. Vydal také knížku 100 let místní dráhy Kolín – Ledečko (1900 – 2000). Základ do života tak, aby z nich vyrostli dobří lidé, dostaly nejen jeho vlastní děti, ale i několik generací dětí, které vedl k zásadám skautingu, ke vztahu ke sportu, k lásce a úctě k přírodě.

Před školou mají nový chodník

Před Základní školou Sendražice je nově předlážděný chodník, a to i na druhé straně komunikace, kde původní staré dlaždice nahradila zámková dlažba. „Celá lokalita před školou je nyní komfortnější,“ řekl místostarosta Michal Najbrt s tím, že firma poslední dny finišovala, aby byly všechny práce do prvního školního dne hotové i s konečným zhutněním. Už před prázdninami u této školy vznikl vyvýšený přechod pro chodce, který investovala krajská správa a údržba silnic.

Na sídlišti několik dní nepoteče teplá voda

Několik dnů se budou muset obyvatelé pěti sídlištních ulic obejít bez teplé vody z kohoutku. Přerušení dodávky teplé vody plánuje Městské tepelné hospodářství Kolín v termínu od 2. do 10. září a důvodem je potřebné přepojení nové technologie výměníkových stanic, aby se mohla dokončit třetí etapa rekonstrukce teplovodů na sídlišti. Akce se týká ulic Rimavské Soboty, Bezručova, Tisovecká, Klenovecká a Čechovy Sady.