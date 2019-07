Do kontejnerů patří plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní drobné kovové předměty z domácnosti. Ne však obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami. Ostatní kovový odpad lze nadále odevzdávat na sběrném dvoře.

Začínají opravy, autobusy pojedou jinak

V pondělí 22. července startuje rekonstrukce silnice ve Škvorecké ulici v Úvalech, a to od světelné křižovatky až po konec Úval. Práce by měly trvat do neděle 11. srpna. Silnice bude uzavřená, takže bude muset jinak jezdit i autobusová linka 423. Od zastávky Pivovar nepojede dále na Slovany, ale odbočí doprava a do Škvorce pojede po Dobročovické ulici přes Radlickou čtvrť, kde bude po dobu výluky zřízena dočasná zastávka. Zároveň dojde k drobným úpravám v jízdních řádech linky 423.

Projednají vyhlášku o regulaci hlučných činností

Zastupitelé Doubravčic se na svém dalším jednání sejdou v úterý 23. července od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu. Projednávat budou například výsledky veřejné zakázky na stavební úpravy fotbalových kabin, nabídky na pronájem nebytových prostor, konkrétně restaurace v kulturním domě, nebo prodeje pozemků. Na programu jednání mají také smlouvy o poskytnutých dotacích, a to od Státního fondu životního prostředí na zahradu v přírodním stylu při Mateřské škole Doubravka a také od ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu multifunkčního hřiště. Projednávat budou také vydání vyhlášky o regulaci hlučných činností nebo zavedení názvů nově vzniklých ulic.

První část rekonstrukčních prací na sídlišti je hotová

První etapa rekonstrukce sídlištních ulic Moravcova a Březinova je dokončená. Stavební firma stihla práce zhruba o deset dnů dříve a nyní dílo předala do předčasného užívání. Nyní se tedy uzavřela další část ulice, kde budou práce pokračovat.