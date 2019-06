Pečky – Ve středu 19. června se bude v pečeckém parku kácet 13 smrků, které jsou napadeny kůrovcem a je nutné je z důvodu zabránění rozšíření tohoto škůdce co nejdříve odstranit. Stromy jsou označeny oranžovou barvou. Místa kácení budou ohraničená výstražnou páskou a je zákaz na ně vstupovat.

Kácení stromů napadených kůrovcem. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Na cestující čekají na trati výluky ve dvou úsecích

Kolínsko – Do středy 19. června do 13.55 hodin je výluka na železniční trati v úseku Pečky – Kouřim. Všechny vlaky jsou nahrazeny autobusy, které jedou výlukového jízdního řádu. Do pátku vždy od 8.30 do 16.30 hodin na cestující čeká výluka také v úseku Tuklaty – Rostoklaty. U osobních vlaků vlaků ve směru Praha – Úvaly – Kolín je během výluky možné v zastávkách Tuklaty a Rostoklaty nastupovat a vystupovat pouze z prvních dveří vlakové soupravy.