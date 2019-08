Během noci navrtali tři nádrže osobních aut

Poříčany – V obci zaznamenali během jedné noci tři případy krádeže benzínu ze zaparkovaných aut. Zloději bohužel zvolili ten nejhorší způsob, tedy že navrtali nádrže osobních vozidel. Případ šetří policie, obec nabádá obyvatele k obezřetnosti a také vnímavosti ke svému okolí. Pokud by někdo zaregistroval pohyb podezřelých osob po obci, nechť ihned informuje policii. Nelze vyloučit, že pachatelé se vrátí, ani to, že se podobné případy krádeží pohonných hmot mohou objevit i v okolních obcích.

Kurzy pro pečující se opět rozjedou po prázdninách

Kolín – Pro všechny, kteří pečují o své blízké nebo se na to chtějí připravit, jsou na druhé pololetí letošního roku naplánované kurzy. Organizuje je město ve spolupráci s Diakonie Českobratrské církve evangelické prostřednictvím projektu Pečuj doma. Kurzy na druhé pololetí se uskuteční v termínech: 26. září, 10. října, 14. listopadu a 12. prosince od 13.30 v městském klubu seniorů v Benešově ulici. V době kurzu je možné využít bezplatnou péči o vašeho blízkého v denním stacionáři. Chybět nebude ani praktický dárek pro každého pečujícího. Kurzy se zaměří na téma fyzioterapie, manipulace, komunikace, agresivita, komunikace v umírání, ošetřovatelství, vybavení domácnosti.

Před obecním úřadem bude veterinář očkovat psy

Třebovle – Na 24. srpna je v obci plánované očkování psů. Veterinární lékař přijede v devět hodin ráno před obecní úřad. Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz svého zvířete.

V 21 ulicích a na dvou náměstích nepůjde proud

Český Brod – V několika lokalitách se budou muset obyvatelé, obchodníci a instituce obejít bez elektřiny, a to 22. srpna od 7:30 do 15.30 hodin. Odstávka se týká ulic V Lukách, Vítězná, Za Drahou, Želivského, Žitomířská, Žižkova, 5. května, Kollárova, Komenského, Krále Jiřího, Lázeňská, Masarykova, Na Křemínku, Na Prutě, náměstí Arnošta z Pardubic, Husova náměstí, Palackého, Sportovní, Suvorovova, Tyršova, U Dráhy, V Chobotě a V Lánech.

Japonský investor o plochy stále stojí

Kolín/Ovčáry – Jednání mezi městem Kolín a novým japonským investorem, který míří do průmyslové zóny Kolín – Ovčáry, se podle starosty Michaela Kašpara opět posunulo. Firma si dělá právní prověrku, město s ní již diskutuje smlouvu. Stále platí, že už na zářijovém zastupitelstvu by se mohl projednat prodej pozemků. Firma chce začít stavět na jaře, do konce příštího roku by se měla stavba dokončit a od roku 2021 by se měla rozjet výroba. V první fázi by měl závod zaměstnávat kolem 50 pracovníků.

Kurz sebeobrany pro ženy se rychle plní

Kolín – Už poosmé připravuje město Kolín kurz sebeobrany pro ženy. Uskuteční se během měsíců září až prosinec. Kurz je určený pro ženy ve od 20 do 50 let, kapacita kurzu je 26 osob. Učit se bude v budově 6. ZŠ Kolín a celkem se bude jednat o 12 setkání obsahujících úvodní teorii a následně praktická cvičení. Přihlášení do kurzu, který se velmi rychle plní, je třeba brát závazně, je totiž zapotřebí absolvovat minimálně 80 procent kurzu.

Svezou nebezpečný odpad, nikoli však stavební

Klučov – Kdo se potřebuje zbavit nebezpečného odpadu, může si ho přichystat na 14. září. Svozový vůz bude přistavený v obci Skramníky u rybníka od 14:20 do 14:30 hodin, v obci Žhery u autobusové zastávky od 14:40 do 14:50 hodin, v Klučově u ZZN od 15:00 do 15:15 hodin a ve Lstiboři u prodejny od 15:25 do 15:40 hodin. Odevzdat, a to přímo na místě posádce vozidla, lze televize, počítače, lednice, pneumatiky z osobních aut, barvy, tonery, tiskařské barvy, lepidla, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry. Posádka vozidla nepřebírá nebezpečný stavební odpad, tedy například eternit nebo asfaltové lepenky.