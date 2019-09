Práce na rekonstrukci silnic a chodníků v sídlištních ulicích Moravcova a Březinova v Kolíně jsou v poslední, třetí etapě. Ta by měla v závislosti na počasí trvat ještě přibližně dva měsíce. V současné době byla dokončena a v režimu předčasného užívání otevřena předchozí etapa, což je úsek od vjezdu na parkovací plochu před domy č. p. 973 a 974 až po vjezd na parkovací plochu před domy č. p. 874 - 876.

V Březinově a Moravcově ulici v Kolíně se pracuje na poslední etapě rekonstrukce, druhá etapa je již zprovozněna v předčasném užívání. | Foto: Městský úřad Kolín

Zakryté značky od nádraží zmizí

Zakryté dopravní značky na okraji parkoviště před vlakovým nádražím v Kolíně co nevidět zmizí. Při výstavbě autobusového terminálu město počítalo, že by tam mohlo být několik vyhrazených stání buď pro Správu železniční dopravní cesty nebo další stání pro zákazníky České pošty. Ani jedna organizace o to ale nakonec neprojevila zájem, takže parkovací místa budou použitelná pro běžné, placené parkování. „Svislé dopravní značení bude odstraněno,“ potvrdil místostarosta Michal Najbrt.