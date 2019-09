„Psí útulek je dost navštěvovaný, chtěli bychom tento záměr podpořit,“ řekl starosta Kašpar. Nápad vznikl z popudu vedoucí útulku Alice Vlkové.

Startují týdny duševního zdraví

Od 17. září až do 5. listopadu budou v Centru sociální rehabilitace v Ovčárecké ulici v Kolíně probíhat přednášky na téma duševního zdraví. V úterý 17. září například lékařka Eva Blažková seznámí příchozí s péčí o duševně nemocné ve Finsku. Na první říjnový den je připravené povídání o slyšení hlasů, v úterý 15. října Ludmila Vodičková pohovoří o mýtech o drogách, v úterý 5. listopadu bude řeč o moderních antidepresivech.

Nejedou některé autobusy mezi Tescem a TPCA

Odstávka v automobilce TPCA je důvodem, proč tento měsíc nejedou některé autobusové spoje, které právě především pro dopravu zaměstnanců továrny slouží a na které tato společnost také finančně přispívá. Jedná se o pátky 13., 20. a 27. září – spoj 235006/29 (23:40 Tesco – 23:54 TPCA) a soboty 14., 21. a 28. září spoje 235506/2 (0:27 TPCA – 0:50 Tesco), 235006/5 (0:50 Tesco – 1:09 TPCA), 235506/4 (1:10 TPCA – 1:33 Tesco).

Úřad omezuje provoz, v budově se opravuje topení

Omezený provoz bude mít dočasně kolínské pracoviště odboru správy bytových a nebytových prostor, tedy kanceláře pro vyřizování agendy podání žádosti o byt a pro záležitosti nebytových prostor, tj. objekt na levé straně v budově pivovaru. V pondělí bude otevřeno pouze do 15 hodin a v úterý pak bude pracoviště uzavřeno úplně po celý den. Důvodem je rekonstrukce topení v celé budově, které již bylo staré a občas nefunkční a opravu je třeba dokončit do začátku topné sezóny.

Zastávka je jen na nádraží

Počínaje tímto týdnem, kdy se práce na rekonstrukci průtahu městem Pečky posunuly do další etapy, musela být dočasně v obou směrech zrušena autobusová zastávka v blízkosti základní školy. Město hledalo, kam by se mohla přesunout, ale bohužel se nepodařilo najít jiné vhodné a hlavně bezpečné místo, kde by mohla být náhradní autobusová zastávka umístěna. Proto bude po dobu rekonstrukce této etapy, tedy pravděpodobně do neděle 15. prosince, k dispozici pouze zastávka na autobusovém nádraží.

Václav Marhoul osobně v Kolíně

Nový celovečerní film s názvem Nabarvené ptáče představí režisér a scénárista Václav Marhoul v kolínském kině osobně v sobotu 14. září. Před projekcí se zhruba od 19 hodin uskuteční autogramiáda, samotné promítání tříhodinového filmu podle knižní předlohy Jerzyho Kosińskiho, snímku který již stovky diváků kvůli drastickým scénám nedokázaly dokoukat do konce, začne v 19.30 hodin.

Připomněl výročí úmrtí prvního prezidenta

Památku výročí 82 let od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka uctil v pátek 13. září položením květin u jeho památníku před budovou gymnázia místostarosta Michal Najbrt.

Karlovo náměstí se v neděli odpoledne zcela uzavře

Přechodné dopravní značení bude v neděli 15. září od 17 do 21 hodin navigovat řidiče kolem uzavírky Karlova náměstí. Koná se tam totiž poslední koncert letošního Kolínského kulturního léta.