KRÁTCE: Soutěží ve vyřezávání dýní, k dispozici jsou na radnici

Kolínsko - Přinášíme vám přehled kulturního dění regionu.

Soutěží ve vyřezávání dýní, k dispozici jsou na radnici

Kouřim – Dýně na vyřezávání do soutěže si mohou Kouřimští již nyní vyzvednout na podatelně na radnici. Vyřezané dýně pak lze přinést do pátku do 13 hodin zpět, případně do 16 hodin do informačního centra nebo v sobotu od 13 do 16 hodin do skály. Kouřimský večer kouzelných světýlek je naplánovaný na sobotu od 18 hodin. Účastníci se sejdou u muzea a půjdou na společnou procházku městem. Na konci cesty je čeká překvapení.



Procházka novou stezkou bude komentovaná

Úvaly – Městská stezka Úvaly bude v sobotu slavnostně otevřená. Zájemci mohou přijít v 10 hodin, aby se dozvěděli spoustu zajímavých informací o městě. Součástí akce je komentovaná procházka s autorem tabulí Janem Psotou a dalšími tvůrci stezky. Sraz je před budovou nádraží. Vycházka bude trvat asi dvě a půl hodiny.



Podzimní prázdniny mohou trávit děti v muzeu

Kolín – Podzimní prázdniny čekají na žáky základních a středních škol v závěru tohoto týdne. Strávit je mohou například výtvarnými a tvůrčími aktivitami spojenými s podzimní přírodou a nadcházející zimou, procházkami, podzimními dětskými hrami a čtením pohádek. To vše nabízí kolínské muzeum ve formě příměstského tábora. Ten je určený pro děti od druhé do čtvrté třídy a konat se bude ve čtvrtek a v pátek od 8 do 15 hodin.





Skladby dvojice Hapka – Horáček zazní v divadle

Kolín – Výjimečný koncert, který mapuje tvorbu textaře, básníka a producenta Michala Horáčka a písně, které během třicetileté spolupráce vytvořil se skladatelem Petrem Hapkou a dalšími interprety, čeká na návštěvníky kolínského divadla už dnes od 19 hodin. Na koncertu, který posluchačům nabídne výjimečný zážitek, zazní tvorba patřící k tomu nejlepšímu, co u nás za posledních několik desítek let v oblasti hudby vzniklo. Písně z díly Hapka-Horáček, „produkty s doživotní zárukou“, které prověřil čas, rozhlasový éter i zájem posluchačů mnoha generací zazní z úst Františka Segrada, Lenky Nové a Ondřeje Rumla.



Klavírista Karel Vrtiška zahraje v Kolíně

Kolín – Karel Vrtiška, vítěz mnoha domácích i mezinárodních soutěží ve hře na klavír, zahraje v kolínském Městském společenském domě. Jako host koncertu vystoupí mladý a talentovaný klavírista Jan Čmejla. Koncert začne dnes v 19 hodin.



Podzimní výstava žáků a učitelů dnes pokračuje

Kostelec n. Č. l. – Již včera začala podzimní výstava výtvarných prací žáků, výrobků z papíru, textilu, keramiky a přírodnin. Výstavu mohou zájemci vidět ještě dnes od 8 do 15.30 hodin. Výstava se koná v základní a praktické škole v ulici K Jatkám.



Přednášku chystají v předvečer státního svátku

Český Brod – Významný státní svátek si Českobrodští připomenou v 16 hodin vzpomínkovým zastavením u pomníku T. G. Masaryka v městském parku v pátek. Ke Dni vzniku samostatného československého státu se váže i následná přednáška s vysokoškolským pedagogem Zdeňkem Pince a publicistou Václavem Žákem. Přednáška se koná ve Zvonici u evangelického kostela. Setkání ve věži u kostela jsou pravidelnou záležitostí. Ekumenické setkání se konají vždy jednou za měsíc.