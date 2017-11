KRÁTCE: Soutěž prověří IT znalosti

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Nejen maminky nabídnou své výrobky a služby

Kolín – Trh, kde nejen maminky nabídnou své vlastní výrobky či služby, se uskuteční 29. listopadu od 10 do 18 hodin v Městském společenském domě v Kolíně. „Všechny tyto maminky se rozhodly vzít osud do svých rukou a snaží se skloubit podnikání s rodinným životem. Podnikání je velmi náročné, ale dává možnost časové flexibility. Právě takovéhle maminky podporujeme, a proto organizujeme Mama Market.“ říká jedna ze spoluzakladatelek Mama Marketu, provozovatelka rodinného centra Hvězdička a mikrojeslí v Kolíně, Andrea Zápotočná.



Jak se zrodilo dílo malíře

Kolín – Brožura, kterou je možné pořídit v městském informačním centru, dokumentuje zrod díla malíře Jana Kubíčka, které obohatilo Husovo náměstí. Objekt nazvaný Dislokace slouží jako příklad zdařilého začlenění současného výtvarného umění do veřejného prostoru.





Soutěž prověří IT znalosti

Kolínsko – Maily jsou podle současných teenagerů „pro starý“. Žebříčku popularity vévodí sociální sítě. Stačí to ale k orientaci ve světě moderních technologií? IT znalosti nastupující generace prověří 8. ročník soutěže IT-SLOT pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z celého Česka. Přihlásit školáky mohou učitelé informatiky nebo matematiky ještě tento týden na www.it-slot.cz. První on-line kolo se koná 21. nebo 22. listopadu, druhé následuje 13. prosince.

Show´n´roll v kolínském divadle hlásí vyprodáno

Kolín – Dnes večer bude hostem Kolínského Big Bandu Petr Vondráček – herec, moderátor a zpěvák kapely Lokomotiva. Diváci uslyší swing a také písničky ve stylu boogie – woogie, soulu a rokenrolu. Hudební večer začíná v 19 hodin a kdo si včas nekoupil lístky má již smůlu. Koncert je již vyprodaný.

Publicista Jiří Kalát představí Svatou zemi

Kolín – Publicista a cestovatel Jiří Kalát se zajímá především o Blízký východ. Napsal mnoho článků o Izraeli a Palestině a vedl blog o izraelsko – palestinském konfliktu. V regionu přes rok žil a Svatou zemi projel od severu k jihu. Nyní všechny problémy a krásy této země přiblíží na besedě. Ta se koná dnes od 18 hodin v Městském společenském domě.

Beseda s pamětníky se koná v českobrodském gymnáziu

Český Brod – Tradiční akci z pořadů Příběhy bezpráví pořádá gymnázium dnes od 14 hodin. Po promítání filmu Meze se koná beseda s pamětníky.