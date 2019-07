Celkem práce vyšly na částku přes tři miliony korun. Rybník si to ale už zasloužil, podle místních pamětníků se neodbahňoval několik desítek let. Dnes je z něj hezké místo k procházkám a odpočinku.

V Cerhenicích otevírají sběrné místo

Počínaje červencem budou mít obyvatelé městyse Cerhenice a jeho spádových obcí, tedy Cerhýnek a Radimku, k dispozici nové sběrné místo v areálu chovatelů na náměstí Míru v Cerhenicích. Možnost odložit odpad tam bude každou druhou a čtvrtou středu v měsíci vždy od 15 do 18 hodin. Prvně tedy sběrné místo otevře bránu 10. července. Odpad je možné odevzdat zdarma s jedinou výjimkou, kterou jsou pneumatiky zpoplatněné částkou 25 korun za kus.

Ve Starém Kolíně opravují hasičskou zbrojnici

V Kateřinské ulici ve Starém Kolíně musí řidiči počítat s jistým omezením, probíhá tam totiž rekonstrukce hasičské zbrojnice a opravy přilehlé plochy a chodníků. Je třeba dát pozor na těžkou techniku, která se v těchto místech může pohybovat. Omezení provozu bude trvat do 20. července. Než oprava vypukla, udělali si starokolínští hasiči brigádu, při které se vyklízela zbrojnice před plánovanou rekonstrukcí a demontoval se přístřešek z boku zbrojnice.

Začali zateplovat budovu školky

V Poříčanech se naplno rozeběhly práce na zateplení staré budovy mateřské školy. Potrvají až do podzimu, přibližně do října.Největší část prací chce firma samozřejmě stihnout o letních prázdninách. Během července a srpna bude dokončena přeložka střechy a zateplení stropů, dále proběhne výměna oken a dveří a stavební úpravy uvnitř budovy tak, aby byla školka k začátku nového školního roku připravena na provoz. Zateplení zdiva a nová fasáda se budou dělat již za provozu, který ale práce nenaruší.

U Hvězdy žijí chránění živočichové

Městys Cerhenice připravuje revitalizace vodní nádrže Hvězda. Měla by z ní vzniknout přírodní tůň. Hotovo by mělo být již v příštím roce, kdy už by si lidé mohli užít příjemné vodní osvěžení. Aktuálně se pracuje na vodoprávním povolení a uskutečnil se také biologický průzkum. Ten odhalil, že na území Hvězdy žije pět druhů zvláště chráněných živočichů. Jsou jimi krahujec obecný, moták pochop, slavík obecný, ťuhýk obecný a vlašťovka obecná.

Projednají bezpečnost i školu

Zastupitelé obce Přistoupim se sejdou na svém dalším zasedání v pondělí 8. července od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu jednání mají například zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, jmenování ředitelky základní školy, dohodu o příspěvku na žáky druhého stupně s městem Český Brod nebo také zápis do kroniky za rok 2017.

Zkoumají třetí průzkumný vrt

V rámci snahy o posílení zdrojů pitné vody začala v obci Přišimasy pracovat vrtná souprava, a to na místě, kde se dělá průzkumný vrt číslo tři. Ten bude hluboký 80 metrů. Následně začaly zhruba čtrnáctidenní čerpací zkoušky a testování kvality vody. Testování bude trvat přibližně měsíc. Poté vedení obce společně s odborníky vyhodnotí, zda je tento vrt vhodný pro využití jako další zdroj pitné vody, tedy zda je dostatečně vydatný a voda v něm kvalitní.