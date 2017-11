KRÁTCE: Rada města Kolína vyjela do Štítar

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z Kolínska.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Martinková Jana

Místní školy se zapojí do Příběhů bezpráví

Kolínsko – Do třináctého ročníku projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách se zapojí také místní školy, konkrétně českobrodské gymnázium, Střední odborná škola Liblice, Základní škola Pečky a Střední průmyslová škola strojírenská Kolín. Projekt seznamuje žáky a studenty s moderními československými dějinami. Na více než čtyřech stovkách českých škol se tak v listopadu uskuteční filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky i filmaři. Žáci a studenti dostanou příležitost seznámit se s příběhy lidí, kteří se při vědomí značného osobního rizika rozhodli, že nebudou nečinně přihlížet, ale začnou konat.

Rada města Kolína vyjela do Štítar

Štítary - O aktuálních investicích ve Štítarech informovalo vedení města obyvatele této městské části na výjezdním zasedání. Hovořilo se nové vánoční výzdobě, ale také o hlučnosti obchvatu.

Sendražičtí mají pracovní setkání

Veřejné pracovní setkání s obyvateli Sendražic připravil Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně. Obyvatelé příměstské části Kolína budou diksutovat o autobusové dopravě. Veřejného setkání by se měli zúčastnit zástupci dopravce Arriva Východní Čechy, Odboru dopravy Městské úřadu Kolín a také místostarosta města Tomáš Růžička. Setkání se uskuteční ve dnes od 16 hodin v základní škole Sendražice. Vedení města za obyvateli do příměstských částí vyjíždí často. Nejen na pracovní setkání, ale také na výjezdní zasedání. To se nejaktuálnější se konalo toto pondělí ve Štítarech, kde vedení města přislíbilo vypracovat studii měření hluku obchvatu. Poslední letošní výjezdní zasedání městské rady je pak naplánováno na. prosince právě do Sendražic.