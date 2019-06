Pečky - V pondělí 20. května odstartuje v Pečkách úplná uzavírka silnice II/329 od autobusového nádraží ke křižovatce s ulicí 5. května. Termín uzavírky je stanoven do neděle 23. června. Objížďková trasa pro vozidla do 3,5 tuny povede v Pečkách ze silnice II/329 ulicemi V Kaštánkách a Letohradská a dál po silnici 32914 Hálkovou ulicí zpět na silnici II/329. Objížďka měří zhruba 800 metrů a je obousměrná.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Vozidla na 3,5 tuny to budou muset vzít poněkud delší oklikou, a to z Peček po silnici II/329 přes Radim a Plaňany, dál po silnici I/12 směr Kolín a silnici I/38 přes Novou Ves I. Dále přes Pňov – Předhradí směr Poděbrady, tady vlevo a po silnici II/611 přes Pískovou Lhotu a dál po silnici II/329 přes Vrbovou Lhotu zpět do Peček. Oboustranná objížďka měří 38 kilometrů.