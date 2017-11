KRÁTCE: Přípojky udělají z vlastní kasy

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z Kolínska.

Oprava kapličky začala

Kouřim – Oprava Santiniho kapličky začala. Rekonstrukce kaple Panny Marie Pomocné by měla stát bezmála 949 tisíc korun. Město na opravu získalo dotaci ve výši 560 tisíc korun. Revitalizace by měla být hotová v květnu následujícího roku.



Obyvatelé mají zařízenou likvidaci pneumatik

Polní Voděrady – Lidé, kteří platí poplatek za svoz a likvidaci odpadu, mohou bezplatně odevzdat staré pneumatiky z osobních automobilů. Pneumatiky mohou lidé odevzdávat průběžně po celá rok.





Přípojky udělají z vlastní kasy

Přehvozdí – Kanalizační přípojky nebudou financované z dotace. Obec by totiž musela udělat nové územní řízení a administrativní náklady by se celkově zvedly. Starosta obce proto navrhl zhotovit přípojky z vlastních zdrojů s tím, že občanům bude poskytnutá částečná finanční pomoc na realizaci kanalizačních přípojek. Využít však chce lednový dotační titul, který se týká centrální čistírny odpadních vod.



Vyřeší plány na příští rok

Oleška – Příprava projektů na následující kalendářní rok je zřejmě nejdůležitějším bodem programu zasedání zastupitelů obce. To se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu od 19 hodin v budově obecního úřadu.



Opravy uzavřely silnici

Jevany – Úplná uzavírka silnice III. třídy od začátku obce směrem od Vyžlovky po křižovatku se silnicí III/1084 začala již v pondělí. Uzavírka potrvá do konce měsíce a opravy povrchu komunikace jsou rozdělené na dvě etapy. První se týká úseku od Vyžlovky po náves a potrvá do 23. listopadu.