KRÁTCE: Policisté budou měřit rychlost, prozradili kde

Myslivci chystají naháňky, v sobotu je poslední leč

Kostelec n. Č. l. – Poslední leč je naplánovaná na sobotu 18. listopadu. Konat se bude v Peklově, na Svatbínské stráni a také na Americe. Naháňka na černou zvěř se bude poté konat také 6. ledna 2018. Ve jmenovaných oblastech bude v tyto dny od 8 do 17 hodin vyhlášený omezený vstup do lesa. Přístupové cesty budou označené výstražným varováním.



Kvůli průvodu městem uzavřou náměstí i ulici

Český Brod – Českobrodští v rámci tradiční adventní akce nazvané průvod světýlek uzavřou náměstí. Řidiči by proto neměli v sobotu 2. prosince od 16 hodin do neděle 3. prosince do 19 hodin parkovat v dolní části náměstí Arnošta z Pardubic. V sobotu bude od 18 do 19 hodin část dolního náměstí Arnošta z Pardubic uzavřená z důvodu taneční zkoušky na nedělní akci. V neděli bude od 16 do 19 hodin uzavřeno celé náměstí Arnošta z Pardubic, náměstí Husovo a Tyršova ulice.





Policisté budou měřit rychlost, prozradili kde

Kolín – V tomto týdnu budou policisté s radarem mimo jiná stanoviště také v Jateční ulici a na silnici I/12 na odbočce na Kamhajek. Řidiči by si však měli dát pozor na rychlost a dodržování ostatních předpisů také na dalších místech, kde se policisté mohou v rámci preventivních kontrol objevit.



Lidé komunikují se zvířaty, přihlásit se můžete i vy

Poděbrady – Poděbradské Ekocentrum Huslík připravilo na sobotu 18. listopadu přednášku na téma telepatické komunikace se zvířaty. „V průběhu vyprávění Moniky Veselé zájemci poznají, jak si živočichové povídají s lidmi,“ vysvětlila za pořadatele Marta Bryndová. Zájemci o přednášku se mohou hlásit už nyní na emailové adrese ekocentrum-huslik@seznam.cz nebo na čísle 734 616 098.

Vzpomenou na 17. listopad

Kolín – Před radnicí si v pátek Kolínští připomenou události 17. listopadu. V rámci pietního aktu promluví starosta Vít Rakušan a státní hymnu zazpívá Petr Konývka. V rámci pietní vzpomínky na 17. listopad se představí také skupina Půljablkoň, která je nejmladší odnoží legendární skupiny Jablkoň, která neúnavně brázdí hudební vody již více než 30 let. Tvoří ji frontman Jablkoně Michal Němec a zpěvačka Marie Puttnerová. Duo vzniklo počátkem roku 2014 a již 22. listopadu 2014 uvedli v Hradci nad Moravicí na festivalu do života první společné CD.

Rozhlas můžete mít v mobilu

Kostelec n. Č. l. – Oddělení kultury městského úřadu v Kostelci nad Černými lesy nabízí občanům možnost zřídit si informační SMS kanál do svého mobilního telefonu. Po zaregistrování budou obyvatelé informování o přerušení dodávky elektřiny, vody nebo o uzavírkách ulic. Přihlásit se lze pomocí krátké textové zprávy. V případě zájmu se lze stejným případem opět odhlásit.

Po vernisáži fotografií následuje koncert

Kolín – Zajímavé vidění světa předvede ve svých fotografiích Norbi Kovács, fotograf a také všestranný hudebník a člen Tria Ivana Hlase. Vernisáž jeho fotografií je dnes od 18 hodin v Městském společenském domě. Již při vernisáži zazní několik písní. Od 20 hodin pak bude následovat koncert kapely Ivan Hlas Trio. Těšit se můžete na hity jako jsou Malagelo, Jednou mi fotr povídá nebo Aranka umí hula hop.

S Kolínským Big Bandem zazpívá Petr Vondráček

Kolín – Hostem koncertu Kolínského Big Bandu bude tentokrát Petr Vondráček. Herec, moderátor a frontman kapely Lokomotiva zazpívá v Kolíně ve středu od 19 hodin. Téma slibuje kromě swingu i písničky ve stylu boogie-woogie, soulu a rokenrolu, na kterých se budou podíleti Petr Konývka a Alžběta Sosnovcová. Možná dojde i na nějaká kostýmová překvapení ve stylu show „Tvoje tvář má známý hlas“ a odvázané improvizace na jevišti.

Pořad v kulturním domě je určený žákům školy

Český Brod – Pro žáky základní školy je určený pořád v kulturním domě Svět. Planeta Země 3000 je populárně naučný a multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko – zeměpisným přesahem. Žáci se na pořad zaměřený na Brazílii mohou těšit 14. listopadu dopoledne.

Promítají dánský dokument

Český Brod – Dánský dokumentární film Poslední sny od režiséra a kameramana Estephana Wagnera budou promítat ve Zvonici v areálu kostela Nejsvětější Trojice v parku ve středu od 19 hodin. Snímek vypráví příběh tří žen během posledních týdnu jejich životů v hospici.