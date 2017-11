KRÁTCE: Policie hledá svědky nehody

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ilustrační foto.Foto: Deník / Kovandová Diana

Policie hledá svědky nehody

Kolín - Kolínští policisté v současné době hledají svědky nehody, ke které došlo již 27. října v době kolem 7.15 hodin v Žižkově ulici v Kolíně na vyznačeném přechodu pro chodce, který se nachází poblíž vjezdu do areálu Oblastní nemocnice Kolín. Podle Martiny Fejfarové, mluvčí kolínských policistů, na místě došlo ke střetu dodávkového vozidla s chodcem. Řidič na místě nehody zastavil a zjišťoval zdravotní stav zraněné osoby. Máte informace k případu? Viděli jste tuto dopravní nehodu? Zavolejte na telefon 974874581 nebo 974874597.

Blokové čištění je zrušené

Kolín – Kolínští museli změnit plán plánovaného blokového čištění ulic. To se mělo konat v pondělí v Masarykově ulici. Vzhledem k rekonstrukci této ulice však k čištění nedojde. Obyvatelé a řidiči by v souvislosti s rekonstrukcí měli sledovat aktuální dopravní značení v ulici i v jejím blízkém okolí.





Opravy začaly, hotovo bude do konce listopadu

Jevany – Jevanští se brzy dočkají revitalizace Zvoničky. Plánované opravy již začaly. Obec bude rekonstrukci financovat částečně z dotace ve výši 140 tisíc korun. Opravy by měly být hotové do konce listopadu a o první adventní neděli by už prostor před Zvoničkou měl zdobit vánoční strom.



Budou hovořit o odpadovém hospodářství v obci a okolí

Hradešín – V budově bývalé školy se uskuteční setkání na téma Odpadové hospodářství. Na programu bude seznámení se současným stavem likvidace odpadů v obci, dále se bude hovořit o tom, jak řešit nakládání s odpady dle nově připravované legislativy a starostka Radka Nováková Rostoklat pohovoří o zkušenostech s novým systémem. Následovat bude volná debata. Diskusní večer je naplánovaný na středu 22. listopadu od 19 hodin.



Budou mít nový rozhlas

Poříčany – Do konce kalendářního roku by měli v Poříčanech zhotovit nový rozhlas. Realizace nabrala zdržení kvůli čekání na rozhodnutí o poskytnutí dotace. Stávající drátový rozhlas bude nahrazený digitálním.