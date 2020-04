Předpokládaná doba rekonstrukce je 16 týdnů, samozřejmě v závislosti na počasí. Uzavírka bude rozdělená na dvě etapy. V první etapě bude uzavřená část ulice Míru mezi ulicemi Na Magistrále a Bachmačská. Ve druhé etapě pak část mezi ulicemi Bachmačská a Benešova. Po dobu uzavírky bude zrušena zastávka Kolín, ul. Míru a veškerá autobusová doprava bude jezdit ulicí Antonína Dvořáka ulicemi Zborovská, V Zídkách a Benešova.

Zborovská ulice dostane nejen nový chodník

V Českém Brodě ve Zborovské ulici se chystá oprava chodníků na východní straně. Nyní jsou tam chodníky zvlněné, různě široké, mají špatný sklon i výškové poměry, které už neodpovídají předpisům, asfalt je nezřídka popraskaný. Kromě nových chodníků v délce přes 360 metrů budou vybudovány také čtyři přechody pro chodce mezi jednotlivými úseky chodníku a autobusová zastávka. Práce vyjdou na více než tři miliony korun, město žádá o dotaci ve výši cca 1,9 milionu korun.

Opravují se inženýrské sítě

V ulicích Kolína pokračují rekonstrukce kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace a chodníků v ulicích Sadová a U Hřiště na Zálabí. Další ulicí, kde se mění kanalizace a současně opravuje povrch, je ulice Hlubočská Na Výfuku. Tam se jedná o velkou akci. Práce v ulicích Na Svobodném a Hlubočská, na něž se hlásilo ve výběrovém řízení pět firem, vyjdou podle nejlevnější nabídky na téměř osm milionů, předpokládaná projektantská cena byla ovšem 10 milionů korun.

Obec zavádí svoz bioodpadu, lidem zajistí popelnice

Svoz bioodpadu z každé domácnosti zavede obec Vrbčany od června. Větší množství bioodpadu bude samozřejmě možné vyvážet na sběrné místo. Biopopelnice pro občany obec za nákupní ceny. Svoz odpadu bude následující do konce října střídavě se směsným odpadem vždy ob týden. Od listopadu do března pak bude pouze svoz směsného odpadu jednou týdně. Nyní obec zjišťuje, o jakou nádobu na bioodpad by lidé měli zájem. Nabízí se možnost biopopelnice na 240 litrů, na 140 litrů nebo na 120 litrů.

O svátcích linka pomoci nebude v provozu

Kolínská Linka pomoci (721 952 438) bude od května v provozu jen v pracovní dny, a to od 8 do 17 hodin. Ve svátky 1. a 8. května linka fungovat nebude.