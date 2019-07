KRÁTCE: Plánují spojit Cerhenice a Blinku lávkou nad silnicí

Městyse Plaňany a Cerhenice společně plánují obnovení někdejší cesty z Cerhenic do obce Blinka. Tato cesta byla kdysi zaslepena kvůli výstavbě hlavního silničního tahu Praha - Kolín a nyní už by ji nikdo téměř nenašel. A tak přišel nápad obnovit ji pomocí lávky, která by se mohla vznášet nad současnou silnicí, a poskytnout tak bezpečnou trasu.

Vizualizace: lávka přes silnici by mohla spojit Cerhenice a Blinku. | Foto: repro Městys Plaňany

Vzhledem k umístění poblíž vrcholu kopce bude lávka nabízet i výhledy do krajiny, která je zde sice rovinatá, ale i tak velice krásná. Začali tvořit nový územní plán obce Obec Břežany II začala tvořit nový územní plán. Žádá proto všechny občany, chalupáře a podnikatele, aby zvážili, jestli svoje pozemky nechtějí využívat jiným způsobem než doposud. Pokud ano, je nyní vhodné dát návrh na změnu územního plánu. Tedy zajít na obecní úřad, vyplnit formulář a odevzdat ho zpět do konce července. Poté bude žádost posouzena v rámci návrhu územního plánu. Pokud to bude možné, žádosti se vyhoví a změna využití pozemku se objeví v novém územním plánu. Přechod na DVB-T2 vyjde na milion Kolínská radnice přidala do rozpočtu peníze na opravy dalších bytů včetně těch přednostně určených pro zaměstnance automobilky TPCA. Kromě oprav jako takových se jedná také o přechod vysílání na DVB-T2. „Město jako majitel bytů je povinné nájemníkům tento signál zajistit,“ říká místostarosta Michal Najbrt. Bude to stát zhruba milion korun, pracovat se bude na přelomu léta a podzimu tak, aby bylo do neděle 1. listopadu hotovo. KRÁTCE: Bylanský kostel potřebuje celý nový krov věže Přečíst článek › Vlaky na čas nahradí autobusy Od úterý 16. července od 10 hodin do pondělí 22. července bude výluka na železniční trati v úseku Kolín – Velký Osek. Bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ve Velkém Oseku i v Kolíně budou autobusy zastavovat před staniční budovou. Nebudou přepravovat jízdní kola, pouze výjimečně do vyčerpání kapacity autobusu. Přednost mají kočárky. Případná hromadná přeprava jízdních kol se musí předem nahlásit. Opraví šoupata, v pěti ulicích proto nepoteče voda Na pátek 19. července je v Úvalech naplánovaná oprava sekčních šoupat v Kollárově ulici. Proto v této a několika okolních ulicích nepoteče voda. Jedná se o ulice Maroldova, Erbenova, Raisova, Kollárova a Prokopa Velikého. Odstávka by neměla být dlouhá, plánuje se mezi osmou a čtrnáctou hodinou, proto náhradní zásobování vodou nebude zajištěno. Odběrové místo na poliklinice bude uzavřené Od pondělí 15. července do pátku 26. července bude uzavřené odběrové centrum v budově polikliniky v Kolíně. K odběrům nadále slouží centrální odběrové místo v oblastní nemocnici. Kulturní tipy: Knihovna nabízí možnost rande naslepo s knihou Přečíst článek › Proč praská vodovod častěji v létě? Možná i za to může sucho Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková