Detailní důvody odstoupení hodlají zastupitelé sdělit na chystané schůzi. Páteční zasedání zastupitelstva bylo zrušeno, termín dalšího se řeší. Situaci v obci sledujeme.

Začnou práce ve třech ulicích na Zálabí

Kolín – Město Kolín vybralo firmu, která se pustí do rekonstrukce kanalizace, povrchů komunikací, chodníků a veřejného osvětlení v ulicích U Hřiště, Písečná a Sadová. Akce je rozdělená do dvou let. Letos by se mělo začít kolem 20. května, a to kanalizací v Písečné ulici, hotovo by mělo být v listopadu. Příští rok se bude pokračovat za rohem v Písečné a Sadové ulici. V výběrovém řízení byli čtyři uchazeči, projektantská cena byla kolem 30 milionů korun bez DPH. Vyhrála firma z Teplic s nabídkovou cenou 24,9 milionu korun.

Trávu budou sekat na vyšší výšku

Kolín – Město Kolín reaguje na výzvu ministerstva životního prostředí, které apeluje na města a obce v rámci klimatu, který je už několik let sušší. Ministerstvo doporučuje sekat trávu buď méně často nebo na vyšší výšku. „Iniciovali jsme schůzku s AVE. Doteď se sekalo na tři až čtyři centimetry, nově bychom chtěli sekat na osm až deset centimetrů. Zkrátka trávník bude vyšší a věřím, že to alespoň trochu pomůže,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Na radnici zavítal nejvyšší kontrolní úřad

Kolín – Radnici v Kolíně navštívil nejvyšší kontrolní úřad. Zajímal se o výstavbu autobusového terminálu. Kontroloval samotnou realizaci prací a dodržování dotačních podmínek. „Máme už protokol, kontrola proběhla v pořádku,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Částí Mozartovy ulice při setkání sousedů neprojedete

Český Brod – Pořádání setkání sousedů v českobrodské Mozartově ulici v neděli 19. května toto místo na chvíli uzavře pro automobilovou dopravu. Uzavírka platí od 12 do 22 hodin. Uzavřený bude úsek od křižovatky s Maroldovou ulicí ke křižovatce s ulicí Jana Koziny.

Radní vyjedou v pondělí na zasedání do Štítar

Kolín – Na další výjezdní zasedání do příměstských částí se členové městské rady chystají v pondělí 13. května, a to tentokrát do Štítar. Setkání s občany začne v 17 hodin v areálu chovatelů.