Získat ho lze na podatelně radnice, u pracovníků odboru sociálních věcí nebo třeba v klubech pro seniory. Průběžně se bude aktualizovat a doplňovat.

Nemocnice připomíná Světový den bez kouření

Kolín – Na pátek 31. května připadá Světový den bez kouření. Oblastní nemocnice Kolín nejen v této souvislosti žádá o dodržování zákazu kouření a používání elektronických cigaret ve všech vnitřních prostorách a současně i v areálu nemocnice mimo určená místa. Připomíná také možnost využít poradenství v lékárně v nemocnici, kde je možnost konzultací při odvykání kouření nebo třeba sestavení individuálního plánu při snaze zbavit se tohoto škodlivého návyku.

Radnice přiveze květiny na výzdobu domů a bytů

Plaňany – Městys Plaňany chce pomoci obyvatelům oživit domy a byty květinovou výzdobou. Mluvilo se o tom už na Obecním plese v březnu. Teď přichází splnění slibu radnice pro své občany nakoupila muškáty, petunie a další okrasné rostliny. Zájemci z řad obyvatel Plaňan si je mohou vyzvednout v sobotu 1. června mezi osmou a desátou hodinou u úřadu městyse.

Zástupci měst včetně Kolína se sešli v Čáslavi

Kolín – Další kolo meziměstského setkávání se uskutečnilo tentokrát v Čáslavi. Jak poznamenal starosta Vít Rakušan, pro něj to byla rozlučka s touto regionální spoluprací. Dalším místem setkání zástupců měst, mezi nimiž jsou dále třeba Kutná Hora nebo Poděbrady, bude na podzim Kolín. Termín už určí nový starosta Michael Kašpar. „Jsem rád, že budou meziměstská setkání pokračovat, mají smysl třeba ve výměně informací, která firma je či není kvalitní, jaké jsou dotační výzvy, o co města žádají a zda by nešlo vytvořit regionální synergii a pod,“ shrnul Vít Rakušan.

Kolín a Kutnou Horu možná jednou spojí cyklostezka

Kolín – Město Kolín společně s Kutnou Horou řeší plánovanou cyklostezku, která by měla obě města spojit. Zaplatit by ji měl kraj. V Havlíčkově ulici v Kolíně je už cyklostezka vyprojektovaná, je tam ale problém s vlastnictvím pozemků, které jsou, jak připomněl starosta Vít Rakušan, téměř po čtverečních metrech. Postup už se podle jeho slov podařil, s mnoha vlastníky se už povedlo domluvit, ale někteří jsou lidé žijící údajně trvale v Jižní Americe. Cyklostezka v Havlíčkově ulici je základ a dál se plánuje směrem na Nebovidy, Hořany, zkrátka pěknou přírodou.

Městská rada míří na Zálabí

Kolín – Další výjezdní zasedání kolínské rady města se plánuje na pondělí 3. června. Tentokrát se uskuteční na Zálabí, a to od 17 hodin v Základní škole Mnichovická. „Zálabáci se jistě budou ptát na rekonstrukci mostu, která tedy není v gesci města, určitě se budou ptát na Třídvorskou ulici, na plánovanou rekonstrukci Okružní ulice a další investiční výhledy na Zálabí,“ nastínil témata diskuze starosta Vít Rakušan.

Cenu města předají ve čtvrtek 13. června

Kolín – Město připravilo druhé kolo předávání Ceny města Kolína. Ta byla letos udělena dvěma dámám, a to Věře Svobodové, která již ocenění převzala, a Haně Greenfieldové, což je cena in memoriam. Jedná se o ženu, která přežila holocaust, do Kolína jezdila a prostřednictvím ní Kolín navázal spolupráci s různými židovskými kruhy. Slavnostní předání ceny se uskuteční ve čtvrtek 13. června od 14 hodin v obřadní síni kolínské radnice. Cenu přijede převzít manžel Hany Greenfieldové, přijede i její širší rodina.